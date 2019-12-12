Путін проїде на поїзді по Кримському мосту



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Відкриття вантажного руху залізничною частиною Кримського мосту заплановано на 1 червня 2020 року

Президент Росії Володимир Путін візьме участь у церемонії відкриття залізничної частини Кримського мосту. Вона відбудеться 23 грудня.

Глава РФ збирається проїхати мостом на поїзді, пишуть росЗМІ.

Перший пасажирський поїзд із Санкт-Петербурга в окупований Сімферополь вирушить 23 грудня, з Москви в анексований Севастополь - 24 грудня. Квитки на них стали доступні до купівлі 8 листопада.

Відкриття вантажного руху залізничною частиною Кримського мосту заплановано на 1 червня 2020 року.

Нагадаємо, 24 вересня на залізничній частині Кримського моста відправили тестовий дизельний поїзд, в якому проїхали представники російських ЗМІ. Раніше повідомлялося, що відкриття залізничної частини Кримського моста для пасажирських поїздів відбудеться в грудні 2019 року.