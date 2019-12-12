«Головне, що ми почали спілкуватися». Зеленський дав інтерв'ю російським пропагандистам



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Інтерв'ю Зеленського буде показано у неділю в ефірі програми «Москва. Кремль. Путин»

Анонс розмови Зеленського з журналістами показали в ефірі телеканалу «Росія-24»

Президент України Володимир Зеленський дав перше повноцінне інтерв'ю журналістам з Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Інтерв'ю обіцяють показати в неділю ввечері на телеканалі «Росія».

«Головне, що ми всі почали спілкуватися», - сказав Зеленський у бесіді з журналістом телеканалу після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним в Парижі.

Інтерв'ю повинні показати в програмі «Москва. Кремль. Путін» (в 21:00 за київським часом), яку веде пропагандист Володимир Соловйов, відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями.

Раніше повідомлялося, що Зеленський коротко поспілкувався з пропагандистської Кремля Ольгою Скабєєвой по телефону. Все сталося в ефірі програми «60 хвилин», у якій постійно чорнять Україну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на пресконференції після «нормандського саміту» запросив російських пропагандистів на чолі з Володимиром Соловйовим приїхати та «ручками, ніжками подивитися Україну».

Соловйов відповів Зеленському, що йому заборонено в'їжджати в Україну.

Як повідомляв «Главком», телеканал ТНТ 11 грудня вперше на російському телебаченні почав показ серіалу «Слуга народу» з чинним президентом України Володимиром Зеленським у головній ролі. 11 грудня під час трансляції першої серії «Слуги народу» в Росії вирізали жарт про президента РФ Володимира Путіна. За сюжетом новообраний президент України Василь Голобородько, роль якого виконує Зеленський, вибирає дорогий годинник і костюм. Прем'єрміністр підказує, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot, вимовляючи її назву як «Хубло». Герой Зеленського дивується: «Путін - Хубло»?

Втім, серіал «Слуга народу» із Зеленським протримався в ефірі росТВ лише один вечір.