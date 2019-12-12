Нормандські переговори: чому не варто очікувати на мир на Донбасі

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

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Путін веде переговори заради переговорів, а не тому, що готовий зараз повернути Донбас під контроль України

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Если вернуть под контроль Киева «донбасский» участок российско-украинской границы, то на территории нынешних марионеточных «ЛНР» и «ДНР» «Сребреница будет». Об этом на встрече с членами президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил президент Владимир Путин. Можно ли говорить, что таким образом он уже сейчас обнулил итоги встречи в «нормандском формате» с украинским президентом Владимиром Зеленским в Париже?

Путин обнулил итоги встречи в Париже

Только в третьем часу ночи 10 декабря на сайте Кремля появилась стенограмма пресс-конференции лидеров Германии, России, Украины и Франции. Целый вечер до этого они обсуждали в так называемом «нормандском формате» урегулирование военного конфликта на востоке Украины. В первую очередь, возможность возвращения под контроль Киева Донецка и Луганска. В том числе, возможность разведения войск, обмена пленными и просто удерживаемыми лицами, а главное - возвращение под контроль Украины участка российско-украинской границы, который сейчас контролируют российские пограничники и сепаратисты из марионеточных «ДНР» и «ЛНР».

Лидеры о чем-то там договорились, подписали декларацию, начали даже сразу споры о сути этих соглашений. В частности, Владимир Путин говорило том, что менять якобы неподконтрольные ему сепаратисты будут всех выявленных пленных, а Владимир Зеленский - всех на всех. В текстах подписанного документа на русском и английском языком тоже сразу обнаружились разночтения.

Наконец, российские СМИ, со ссылкой на текст российского же издания «Коммерсант» привычно уверяли, что «Путин всех обыграл», на этот раз это якобы признала даже федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. В общем уверенно работала российская дипломатия и пропагандистская машина. Казалось бы, в целом Кремль итогами переговоров доволен и на их основе дальше что-то будет развиваться. Однако вышло иначе. Вернувшись в Москву в тот же день к вечеру, Владимир Путин фактически обнулил все итоги «нормандской» встречи в Париже.

Заявление Путина о Сребренице - сигнал Западу

«Непонятно, кто там сильнее, что там произойдёт и кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантии людям», - заявил Путин. Он явно старается дать понять, что ему вовсе не ясно, Зеленский ли контролирует ситуацию на Украине. По словам российского президента, он представляет, что начнется, если украинская армия закроет границу с Россией: «Сребреница будет, вот и все».

Этот сигнал идет, очевидно, даже не россиянам, а западным лидерам. Именно для европейцев Сребреница - это знаковое событие. Можно сказать, европейский позор, поскольку именно Европе не удалось тогда предотвратить массовую бойню, в результате которой погибло около восьми тысяч человек.

Путин как бы спрашивает Ангелу Меркель и французского президента Эмманюэля Макрона: «Хотите как в Сребренице? Я, мол, встретился, как вы просили, с Зеленским, и уверенности у меня не прибавилось». И это заявление, очевидно, заставляет усомниться в выполнении всех достигнутых в Париже договоренностей.

Граница компромисса

Не столь важно для Украины и международного сообщества, действительно ли Владимир Путин настолько сам себя запугал «украинскими фашистами», что верит в возможность повторения в Донецке и Луганске «резни в Сребренице». Важно, что это заявление - четкий внешнеполитический сигнал, демонстрирующий реальную позицию и намерения российского президента по итогам его первой личной встречи с украинским коллегой.

После этого заявления я бы даже не стал читать, какие там новые, «мертвые» бумажки подписала по итогам парижской встречи «нормандская четверка». Четче Владимир Путин просто не мог расставиться акценты.

Первое - он совершенно не доверяет Владимиру Зеленскому. Не столь опять же важно, по какой причине. Идет ли речь о том, что украинский лидер не способен принимать самостоятельные решения из-за давления «националистов» или же просто характер этих решений категорически не устраивает Путина. Главное любое соглашение, подписанное теперь с Зеленским, Кремль может спокойно не соблюсти.

Второе - российский президент не верит и международным посредникам. Ни на какую миссию ООН или ОБСЕ Кремль, очевидно, не согласен. Ведь в 1995 году в Сребренице как раз международные миротворцы из Нидерландов имели шанс защитить как минимум 350 мужчин и мальчиков от сербских националистов. Однако не сделали этого, выдав людей, искавших у них защиту якобы «для допроса». Частичную вину в случившемся Нидерландов Верховный суд этой страны признал как раз в 2019 году.

Выходит, не стоит питать иллюзий. Путин ведет переговоры ради переговоров, а не потому, что готов сейчас вернуть Донбасс под контроль Украины. И никакое международное посредничество, похоже, тут тоже не поможет.

Джерело: Deutsche Welle

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