«Путін, йди геть з України». Українці в Римі вийшли на акцію протесту
4 липня президент РФ Володимир Путін прибув з візитом до Риму
У Римі 4 липня активісти зібрались на акцію протесту через візит до Ватикану президента Росії Володимира Путіна.
Про це у Facebook повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, який опублікував фото з акції.
«Починаємо протест проти візиту Путіна до Риму», - написав Городецький.
На акцію зібралося декілька десятків активістів. Вони тримають прапори України та плакати. На одному з них гасло «Путін, йди геть з України».
Як відомо, 4 липня Путін прибув з візитом до Риму. Президент РФ, зокрема, провів зустріч із Папою Римським у Ватикані, на якій серед інших питань планувалося обговорити ситуацію на Донбасі.
Зустріч президента РФ Володимира Путіна і Папи Римського Франциска у Ватикані вперше транслювалася в прямому ефірі.