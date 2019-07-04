«Путін, йди геть з України». Українці в Римі вийшли на акцію протесту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Акція протесту українців у Римі, 4 липня Фото: Facebook Олесь Городецький

4 липня президент РФ Володимир Путін прибув з візитом до Риму

У Римі 4 липня активісти зібрались на акцію протесту через візит до Ватикану президента Росії Володимира Путіна.

Про це у Facebook повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, який опублікував фото з акції.

«Починаємо протест проти візиту Путіна до Риму», - написав Городецький.

На акцію зібралося декілька десятків активістів. Вони тримають прапори України та плакати. На одному з них гасло «Путін, йди геть з України».

Як відомо, 4 липня Путін прибув з візитом до Риму. Президент РФ, зокрема, провів зустріч із Папою Римським у Ватикані, на якій серед інших питань планувалося обговорити ситуацію на Донбасі.

Зустріч президента РФ Володимира Путіна і Папи Римського Франциска у Ватикані вперше транслювалася в прямому ефірі.