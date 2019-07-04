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    «Путін, йди геть з України». Українці в Римі вийшли на акцію протесту

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    Акція протесту українців у Римі, 4 липня - «Путін, йди геть з України». Українці в Римі вийшли на акцію протесту
    Акція протесту українців у Римі, 4 липня
    Фото: Facebook Олесь Городецький

    4 липня президент РФ Володимир Путін прибув з візитом до Риму

    У Римі 4 липня активісти зібрались на акцію протесту через візит до Ватикану президента Росії Володимира Путіна.

    Про це у Facebook повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, який опублікував фото з акції.

    «Починаємо протест проти візиту Путіна до Риму», - написав Городецький.

    На акцію зібралося декілька десятків активістів. Вони тримають прапори України та плакати. На одному з них гасло «Путін, йди геть з України».

    Як відомо, 4 липня Путін прибув з візитом до Риму. Президент РФ, зокрема, провів зустріч із Папою Римським у Ватикані, на якій серед інших питань планувалося обговорити ситуацію на Донбасі.

    Зустріч президента РФ Володимира Путіна і Папи Римського Франциска у Ватикані вперше транслювалася в прямому ефірі.

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