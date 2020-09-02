Путін знову обіцяє дати воду окупованому Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В цілому проект реконструкції мереж та водопостачання буде коштувати понад 2,7 млн грн

Глава держави дасть уряду доручення опрацювати фінансування відповідного проекту

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв вирішити проблему водопостачання окупованого Криму. Про це він заявив на зустрічі з т.в.о. губернатора Михайлом Развожаевим, пише ТАСС.

В ході зустрічі Развожаев доповів, що в базовому Чорноріченському водосховищі через посуху падає рівень води. За його словами, якщо буде мало опадів, то в 2021 році ситуація буде «дуже важкою». Проблему могла б вирішити перекидання частини води з річки Коккозка (такий проект опрацьовувався ще за радянських часів).

Згідно з попередніми підрахунками, він обійдеться в 3,8 мільярда рублів (1 422 262 млн грн). Ще 3,6 мільярда рублів (1 347 406 млн грн) необхідно витратити на капітальний ремонт мереж водопостачання. Таким чином, в цілому проект буде коштувати 7,4 мільярда рублів (2 769 668 млн грн).

До окупації Криму 85 відсотків потреби місцевого сільського господарства в прісній воді покривалося за рахунок України. Вода йшла з Дніпра по Північно-Кримському каналу. Однак у 2017 році в Херсонській області побудували дамбу, яка повністю перекрила подачу води.

Читайте також: