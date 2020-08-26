Зеленський заявив, що має намір повернути Крим



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Володимир Зеленський заявив, що має намір повернути Крим

Зеленський заявив, що для обговорення питання Криму досі немає ефективного майданчика

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не повинна була дозволити Росії відібрати Крим, і пообіцяв, що українська територія повернеться в Україну.

Про це він заявив в інтерв'ю Euronews.

«Ми не повинні були дозволити їм відібрати Крим. Ось це велика проблема. Ми не повинні були цього дозволити. Але сьогодні ми не можемо картати себе за те, що так вийшло. Я впевнений, що одного чудового дня усі будуть нести за це відповідальність», – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Крим – українська територія, і Україна поверне його назад. Він додав, що для обговорення питання Криму досі немає ефективного майданчика.

«Є судові процеси, є міжнародні переговори... Міцного майданчика для обговорення цього питання за ці шість років не було створено», – резюмував він.

Напередодні також стало відомо, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак братиме участь у зустрічі політичних радників лідерів Нормандської четвірки. Повідомлялося, що Єрмак вже готувався до поїздки в Париж.

Раніше голова МЗС Німеччини назвав умови зустрічі міністрів закордонних справ Нормандської четвірки. Міністр закордонних справ Німеччини додав, якщо сторонам вдасться реалізувати минулі домовленості, тоді буде можливість обговорити ті політичні питання, серед яких формула Штайнмайера, проведення виборів на Донбасі і яким чином пройде передача повноважень на кордоні.

Минулого тижня народна депутатка фракція «Європейська солідарність» Іванна Климпуш-Цинцадзе звернулась до президента Володимира Зеленського з вимогою підтвердити або спростувати автентичність документів, які пропонує Росія ухвалити за підсумками засідання Трьохсторонньої контактної групи, на зустрічі зовнішньополітичних радників Нормандської четвірки, що запланована на 28 серпня. Зазначимо, що в розпорядження «Главкома» опинився проєкт заключного документу, який вимагають ухвалити за підсумками цієї зустрічі росіяни.

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів країн у нормандському форматі (лідерів Росії, України, Франції, Німеччини). Зустріч у нормандському форматі на рівні лідерів пройшла вперше після трирічної перерви.

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