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    Путін зробив Вишинського членом Ради з прав людини в РФ

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    <span>Вишинського було затримано в Києві 15 травня 2018 року, у серпні 2019-го його звільнили з-під варти</span> - Путін зробив Вишинського членом Ради з прав людини в РФ
    Вишинського було затримано в Києві 15 травня 2018 року, у серпні 2019-го його звільнили з-під варти

    Також Путін іншим своїм указом поміняв голову Ради з прав людини

    Президент Росії Володимир Путін ввів головного редактора «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського, якого Україна видала Росії в рамках обміну полоненими у вересні, до складу Ради з прав людини.

    Відповідний указ Путін підписав 21 жовтня, повідомляють російські ЗМІ.

    Також Путін іншим своїм указом звільнив Михайла Федотова з посади голови Ради з прав людини і призначив замість нього голову Громадської палати Росії Валерія Фадєєва.

    Як відомо, Вишинський, якого судили в Україні за державну зраду, став виконавчим директором пропагандистського медіахолдингу «Росія Сегодня».

    Нагадаємо, у вересні Вишинський заявив, що його нібито госпіталізували, коли 16 вересня він повинен був з'явитися до Києва на засідання суду.

    Як відомо, 28 серпня Київський апеляційний суд ухвалив рішення відпустити з-під варти Вишинського.

    Вишинського зобов'язали з'являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання й утриматися від спілкування зі свідками у своїй справі.  

    Вишинського було затримано в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 111 (держзрада) Кримінального кодексу України.

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