Путін зробив Вишинського членом Ради з прав людини в РФ
Також Путін іншим своїм указом поміняв голову Ради з прав людини
Президент Росії Володимир Путін ввів головного редактора «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського, якого Україна видала Росії в рамках обміну полоненими у вересні, до складу Ради з прав людини.
Відповідний указ Путін підписав 21 жовтня, повідомляють російські ЗМІ.
Також Путін іншим своїм указом звільнив Михайла Федотова з посади голови Ради з прав людини і призначив замість нього голову Громадської палати Росії Валерія Фадєєва.
Як відомо, Вишинський, якого судили в Україні за державну зраду, став виконавчим директором пропагандистського медіахолдингу «Росія Сегодня».
Нагадаємо, у вересні Вишинський заявив, що його нібито госпіталізували, коли 16 вересня він повинен був з'явитися до Києва на засідання суду.
Як відомо, 28 серпня Київський апеляційний суд ухвалив рішення відпустити з-під варти Вишинського.
Вишинського зобов'язали з'являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання й утриматися від спілкування зі свідками у своїй справі.
Вишинського було затримано в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 111 (держзрада) Кримінального кодексу України.