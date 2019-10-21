Путін зробив Вишинського членом Ради з прав людини в РФ



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Вишинського було затримано в Києві 15 травня 2018 року, у серпні 2019-го його звільнили з-під варти

Також Путін іншим своїм указом поміняв голову Ради з прав людини

Президент Росії Володимир Путін ввів головного редактора «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського, якого Україна видала Росії в рамках обміну полоненими у вересні, до складу Ради з прав людини.

Відповідний указ Путін підписав 21 жовтня, повідомляють російські ЗМІ.

Також Путін іншим своїм указом звільнив Михайла Федотова з посади голови Ради з прав людини і призначив замість нього голову Громадської палати Росії Валерія Фадєєва.

Як відомо, Вишинський, якого судили в Україні за державну зраду, став виконавчим директором пропагандистського медіахолдингу «Росія Сегодня».

Нагадаємо, у вересні Вишинський заявив, що його нібито госпіталізували, коли 16 вересня він повинен був з'явитися до Києва на засідання суду.

Як відомо, 28 серпня Київський апеляційний суд ухвалив рішення відпустити з-під варти Вишинського.

Вишинського зобов'язали з'являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання й утриматися від спілкування зі свідками у своїй справі.

Вишинського було затримано в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 111 (держзрада) Кримінального кодексу України.