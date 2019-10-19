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    У світі

    Путін поскаржився Меркель на Зеленського

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    У РФ запевняють, що розмова між Меркель та Путіним відбулася за ініціативою німецької сторони - Путін поскаржився Меркель на Зеленського
    У РФ запевняють, що розмова між Меркель та Путіним відбулася за ініціативою німецької сторони

    «Київ під різними приводами відмовляється відводити військову техніку від лінії зіткнення на Донбасі», - обурилися в Кремлі

    У Кремлі повідомили подробиці розмови президента Росії Володимира Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель.

    Зазначається, що в ході телефонної розмови обговорювалося врегулювання ситуації в Україні.

    «За підсумками розмови відзначено, що Київ під різними приводами відмовляється відводити військову техніку від лінії зіткнення на Донбасі», - обурилися в Кремлі.

    Також Путін обговорив з Меркель можливе проведення саміту Нормандської четвірки.

    В РФ відзначили, що розмова відбулася за ініціативою німецької сторони.

    Нагадаємо, у Берліні повідомляли, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін обговорили підготовку зустрічі Нормандської четвірки, а також ситуацію в Сирії, Лівії та газовий транзит через Україну.

    Як відомо, у Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що нормандська зустріч відбудеться у листопаді.

    Нагадаємо, у Росії озвучили нову умову для зустрічі Нормандської четвірки.

    Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «формула Штайнмаєра» є «компромісним варіантом» виконання Мінських угод.

    Як повідомлялося, Берлін підтвердив намір провести саміт Нормандської четвірки.

    За словами Ангели Меркель, зустріч планується в Парижі.

    Також президент Володимир Зеленський розповів, про що йтиметься на зустрічі Нормандської четвірки.

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