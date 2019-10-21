  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Бельгії фанат Путіна відкрив «представництво» «ДНР» (відео)

    • Розсилка
    Подібні &laquo;представництва&raquo; не мають ніякої юридичної сили - У Бельгії фанат Путіна відкрив «представництво» «ДНР» (відео)
    Подібні «представництва» не мають ніякої юридичної сили

    Бельгієць Кріс Романо регулярно їздить на Донбас та в анексований Крим

    У Бельгії у містечку Дендермонде поблизу столиці країни відкрилося фейкове представництво так званої «ДНР».

    Господарем і «главою» квазіпредставництва виявився бельгієць на ім'я Кріс Романо – великий шанувальник Путіна і всього російського, пише «Сегодня».

    Його прізвище знаходиться в базі «Миротворця» за антиукраїнську пропаганду. Чоловік регулярно їздить на Донбас, в анексований Крим.

    Усередині в маленькій темній кімнаті Кріс зібрав кількох друзів. На столі - дві пляшки горілки, ковбасна нарізка і прапор так званої «ДНР». Матрьошками заставлені полиці, на стінах - портрети бойовиків, карта Росії. На тумбі в ряд стоять зелені чоловічки і символи ФСБ.

    Хто його спонсорує і звідки гроші, Романо не зізнається.

    Подібні «представництва» не мають ніякої юридичної сили, їх намагалися відкрити в декількох країнах Європи. Першою була Чехія. Однак так зване консульство пікетували місцеві з плакатами з написом «Кремлівський театр», і незабаром суд закрив це представництво як незаконне.

    Були ще Греція, Італія, а недавно Франція. Але там керівника так званого репрезентативного центру «ДНР» посадили за сутенерство. Зараз в цих країнах йдуть суди з розпуску представництв псевдореспублік. Їх відкривають як неурядові організації, і з ними не встановлює контактів жодна державна установа, заявили в МЗС України.

    Пропагандиста Кріса Романо його неофіційний статус не засмучує – він просто марить Росією. «Я купив дачу там, як я сказав: я народився у Фландрії – я помру в Росії», – заявив Романо.

    Журналісти повідомили в бельгійську поліцію і місцевій владі про відкриття фейкового представництва.

    МЗС Росія бойовики на Донбасі ДНР Бельгія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ