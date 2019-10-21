У Бельгії фанат Путіна відкрив «представництво» «ДНР» (відео)



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Подібні «представництва» не мають ніякої юридичної сили

Бельгієць Кріс Романо регулярно їздить на Донбас та в анексований Крим

У Бельгії у містечку Дендермонде поблизу столиці країни відкрилося фейкове представництво так званої «ДНР».

Господарем і «главою» квазіпредставництва виявився бельгієць на ім'я Кріс Романо – великий шанувальник Путіна і всього російського, пише «Сегодня».

Його прізвище знаходиться в базі «Миротворця» за антиукраїнську пропаганду. Чоловік регулярно їздить на Донбас, в анексований Крим.

Усередині в маленькій темній кімнаті Кріс зібрав кількох друзів. На столі - дві пляшки горілки, ковбасна нарізка і прапор так званої «ДНР». Матрьошками заставлені полиці, на стінах - портрети бойовиків, карта Росії. На тумбі в ряд стоять зелені чоловічки і символи ФСБ.

Хто його спонсорує і звідки гроші, Романо не зізнається.

Подібні «представництва» не мають ніякої юридичної сили, їх намагалися відкрити в декількох країнах Європи. Першою була Чехія. Однак так зване консульство пікетували місцеві з плакатами з написом «Кремлівський театр», і незабаром суд закрив це представництво як незаконне.

Були ще Греція, Італія, а недавно Франція. Але там керівника так званого репрезентативного центру «ДНР» посадили за сутенерство. Зараз в цих країнах йдуть суди з розпуску представництв псевдореспублік. Їх відкривають як неурядові організації, і з ними не встановлює контактів жодна державна установа, заявили в МЗС України.

Пропагандиста Кріса Романо його неофіційний статус не засмучує – він просто марить Росією. «Я купив дачу там, як я сказав: я народився у Фландрії – я помру в Росії», – заявив Романо.

Журналісти повідомили в бельгійську поліцію і місцевій владі про відкриття фейкового представництва.