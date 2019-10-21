У Раді вимагають вибачень від хору Верьовки через скандальну пісню про Гонтареву



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Легендарний хор, що співав « Реве та стогне» і Гімн, тепер, без всякого смущєнія, затягує сумнівні пародії, заявила нардеп Геращенко

Геращенко вважає, що хор має вибачитися і перед Гонтаревою, «й перед тими, хто любив їх творчість»

Народний депутат України Ірина Геращенко закликала Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки вибачитися за виконання з актором «Вечірнього кварталу» пісні про підпал будинку ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

«Кінець епохи Гідності. Легендарний хор, що співав « Реве та стогне» і Гімн, тепер, без всякого смущєнія , затягує сумнівні пародії. Наступний етап – частушки і сороміцькі пісні? Ми дійсно згідні фінансувати перетворення хору зі світовим іменем на приблатньонних лабухів без честі і совісті?», - зазначила нардеп.

Вона також заявила, що найближчим часом не піде на виступи хору імені Верьовки.

«…я найближчим часом зась на їх концерти. Не тільки політики, але і цілі колективи можуть втратити репутацію за 5 хвилин. Хор має вибачитися. І перед пані Гонтаревою, й перед тими, хто любив їх творчість», - резюмувала Геращенко.

Нагадаємо, учасники «Кварталу 95» разом з Національним академічним хором імені Верьовки в останньому випуску «Вечірнього кварталу» заспівали пісню «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала».

Актор Євгеній Кошовий назвав цей виступ «запальним фолком», а його колега Степан Казанін – «яскравою подією». Сама пісня стосувалася нещодавнього підпалу будинку колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Міністр культури України Володимир Бородянський вже вибачився перед Гонтаревою за хор імені Верьовки, зазначивши, що йому соромно.

Ексглава НБУ Гонтарева заявила, що «щодо цинізму «95 Кварталу» сумнівів давно нема. Але участь у цьому народного хору, це вже сором для всієї країни».