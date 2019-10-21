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    Думки вголос

    Пісню про підпал будинку Гонтаревої написав Зеленський?

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Пісню про підпал будинку Гонтаревої написав Зеленський?

    Цікаво, як сприйме подібні жарти МВФ

    Мовою оригіналу

    Мерзкое зрелище - это когда 95-й квартал шутит по поводу сгоревшего дома Гонтаревой. Шутит мерзко. Прямо таки с интонациями Коломойского. Превращая преступление чуть ли не в праздник. Радуясь с шашлыками сгорающему дому. Фактически оправдывая это преступление. Очищая в очередной раз репутацию Коломойского.

    Интересно, эти шутки тоже вычитывал президент Зеленский? Или может он даже автор? Интересно, как это должны воспринимать в МВФ, перед которыми разыгрывали сценку праведного гнева? Или кто-то думает, что такие шутки останутся незамеченными?

    Правильно ли понимать, что теперь 95-й квартал говорит то, что думает Зеленский, но сказать вслух не может?

    И да, более мерзко чем шутить над тем, что олигарх сжег дом реформатору, который больше других сделал для простого народа, только этот простой народ, который хохочет над этой шуткой.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    МВФ пропаганда Валерія Гонтарева Володимир Зеленський Квартал 95
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