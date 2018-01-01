Рабінович назвав справу Труханова «знущанням» і заявив про тиск влади на мерів

Рабінович вважає Труханова одним із найкращих мерів українських міст

Народний депутат України, лідер політичної партії «За життя!» Вадим Рабінович вважає, що справа проти мера Одеси Геннадія Труханова є спробою влади натиснути на градоначальників. На думку нардепа, «той цирк, який спостерігали жителі нашої країни на минулому тижні, під виглядом взяття під варту і проведення судового засідання щодо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото з відкритих джерел Вадим Рабінович і Геннадій Труханов

Рабінович вважає Труханова одним із найкращих мерів українських міст

Народний депутат України, лідер політичної партії «За життя!» Вадим Рабінович вважає, що справа проти мера Одеси Геннадія Труханова є спробою влади натиснути на градоначальників.

На думку нардепа, «той цирк, який спостерігали жителі нашої країни на минулому тижні, під виглядом взяття під варту і проведення судового засідання щодо Труханового, чітко продемонстрував одне - йдуть вибори. І на мерів починають намагатися накидати петлю».

«На прикладі Труханова зрозуміло: сьогодні кожен мер, який спробує відстоювати свою позицію перед виборами, буде піддаватися нападкам. На нього будуть відкриватися кримінальні справи. І таким чином всіх будуть заганяти в якесь стійло», - зазначив Рабінович.

Кримінальний процес нардеп назвав «знущанням», а представлені НАБУ матеріали - непереконливими.

«Я взагалі не розумію, як колективно прийняте рішення інкримінується одному меру? Це все одно, якщо б Верховна Рада проголосувала за якесь рішення, а покарати за нього вирішили б одну людину. Немає такого!»- обурився Рабінович.

На думку депутата, Одеса є прикладом для всієї України, як треба працювати і жити: «Тут сильні люди, на яких не вийде накинути петлю. А мер Одеси - один з кращих мерів українських міст. Саме від роботи таких мерів, залежить майбутнє країни».

Рабінович впевнений - боротися з корупцією треба усіма силами і засобами. Але приклад Труханова для «такої боротьби» обраний невдало.

«Я готовий дати своє особисте поручительство, що Труханов не виїде з країни, буде відповідати на всі питання слідства і доведе свою правоту», - заявив Рабінович.

Нагадаємо, мера Одеси 15 лютого звільнили з-під варти.

Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.

9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.

Читайте також: Усі гріхи Труханова. За що НАБУ схопило одеського мера