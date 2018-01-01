Рабінович назвав справу Труханова «знущанням» і заявив про тиск влади на мерів
- Сьогодні, 14:54
-
Розсилка
Рабінович вважає Труханова одним із найкращих мерів українських міст
Народний депутат України, лідер політичної партії «За життя!» Вадим Рабінович вважає, що справа проти мера Одеси Геннадія Труханова є спробою влади натиснути на градоначальників.
На думку нардепа, «той цирк, який спостерігали жителі нашої країни на минулому тижні, під виглядом взяття під варту і проведення судового засідання щодо Труханового, чітко продемонстрував одне - йдуть вибори. І на мерів починають намагатися накидати петлю».
«На прикладі Труханова зрозуміло: сьогодні кожен мер, який спробує відстоювати свою позицію перед виборами, буде піддаватися нападкам. На нього будуть відкриватися кримінальні справи. І таким чином всіх будуть заганяти в якесь стійло», - зазначив Рабінович.
Кримінальний процес нардеп назвав «знущанням», а представлені НАБУ матеріали - непереконливими.
«Я взагалі не розумію, як колективно прийняте рішення інкримінується одному меру? Це все одно, якщо б Верховна Рада проголосувала за якесь рішення, а покарати за нього вирішили б одну людину. Немає такого!»- обурився Рабінович.
На думку депутата, Одеса є прикладом для всієї України, як треба працювати і жити: «Тут сильні люди, на яких не вийде накинути петлю. А мер Одеси - один з кращих мерів українських міст. Саме від роботи таких мерів, залежить майбутнє країни».
Рабінович впевнений - боротися з корупцією треба усіма силами і засобами. Але приклад Труханова для «такої боротьби» обраний невдало.
«Я готовий дати своє особисте поручительство, що Труханов не виїде з країни, буде відповідати на всі питання слідства і доведе свою правоту», - заявив Рабінович.
Нагадаємо, мера Одеси 15 лютого звільнили з-під варти.
Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.
9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.
Читайте також: Усі гріхи Труханова. За що НАБУ схопило одеського мера