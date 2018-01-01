Усі гріхи Труханова. За що НАБУ схопило одеського мера

Чому одеський мер-мандрівник так довго ховався

Сьогодні в аеропорту «Бориспіль» детективи НАБУ та прокурори Спеціалізовано антикорупційної прокуратури затримали Одеського міського голову Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана. Чиновників підозрюють у заволодінні майном, зловживанні службовим становищем. 9 лютого, Труханову та чотирьом його заступникам було



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Мер Одеси Геннадій Труханов

Чому одеський мер-мандрівник так довго ховався

Сьогодні в аеропорту «Бориспіль» детективи НАБУ та прокурори Спеціалізовано антикорупційної прокуратури затримали Одеського міського голову Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана. Чиновників підозрюють у заволодінні майном, зловживанні службовим становищем. 9 лютого, Труханову та чотирьом його заступникам було заочно повідомлено про підозру.

Офіційно в Одеській мерії наполягають, що Труханов і не думав ховатися від НАБУ. Мовляв, навпаки міський голова перервав своє відрядження до Чехії, де домовлявся про нові трамваї, щоб прибути на допит. Водночас одеське видання «Думская» із посиланням на джерела у муніципалітеті повідомило, що після того, як стало відомо про підозру, чеська влада повідомила одеському меру, що «подальше його перебування на території ЄС небажане».

«Труханову натякнули, що якщо він не повернеться на батьківщину добровільно, можливий варіант з арештом та видачею (на вимогу з України)», — пише видання. Можливість виїхати у Туреччину, Китай або ж у Росію могла б означати арешт рахунків і активів, а також кінець політичної кар'єри.

Хто такий Труханов

Одеса для мера Геннадія Труханова – рідне місто, саме тут він народився 17 січня 1965 року. За освітою – інженер з ремонту та експлуатації автомобільної техніки. Має військове звання капітана.

Історія становлення політика Труханова починається у 1993 році, коли він звільнився зі Збройних Сил – у зв’язку зі скороченнями та за власним бажанням. Він організував охоронну фірму «Капітан», де впродовж трьох наступних років працював директором. Власне, на той час ніша приватних охоронних фірм в Одесі була вільною – підприємці зверталися за подібними послугами до рекетирів. Охоронці ж, яких пропонував Труханов, були не просто фізично сильними чоловіками, а професійними боксерами «муай тай». До слова, Труханов до цього дня очолює Федерацію тайського боксу.

Мільйони, що валялись на дорозі

Сам Труханов розповідав ЗМІ, що охоронна фірма принесла йому чимало коштів: «Ми пристойно заробляли… Ми брали об'єкт під охорону, і навколо нього завжди було спокійно. Тому за короткий термін домоглися того, що стали обслуговувати серйозні підприємства Одеси». Та не боксери по-справжньому озолотили Труханова, пишуть ЗМІ.

Геннадій Труханов фактично керує будівельною групою «Ростдорбуд», що належить Олександру Жукову (тестю російського олігарха Романа Абрамовича, - «Главком»). Компанія шляхом проведення формальних тендерів бере участь в ремонті доріг за рахунок міського та обласного бюджетів. Крім того, Труханов є співвласником низки мас-медіа, зокрема, групи телеканалів «Глас», «Плюс» і «Страна Советов», а також газети «Время Ч». У пресі його називають тіньовим бізнес-партнером екс-губернатора Одеської області Едуарда Матвійчука (обіймав посаду з 18 березня 2010-го по 8 листопада 2013-го, - «Главком»), в сферу бізнес-інтересів якого входить нерухомість і будівництво.

Про дружину мера Одеси відомо дуже мало - Труханов навіть не вказав її імені у декларації, обмежившись словом «Одружений». За даними ЗМІ, звати загадкову жінку Тетяна Анатоліївна Колтунова. Їй належить низка дорогих об'єктів нерухомості: квартира у хмарочосі Ark Palace, з будівництвом якого пов’язують Труханова, котедж ув ЖК «Королівські Сади», «елінг» площею 228,8 кв. м., офісне приміщення. Крім того, Тетяна Анатоліївна значиться засновницею в низки фірм, серед яких: ТРК «Прайм-Тайм», ТРК «Одеса-Плюс», ТОВ «Квітковий Пасаж». Також вона є фізичною особою-підприємцем.

Труханов був народним депутатом від Партії регіонів у попередньому скликанні Верховної Ради. Пройшов по «мажоритарці». Після того, 25 травня 2014 року переміг на позачергових виборах міського голови Одеси - за нього віддали голос понад 43% містян. І це незважаючи на те, що у Труханова виявилося аж два(!) російські(!) паспорти. Так, в одному з них (серія 8201 №621561) вказана прописка в м. Буйнакск (Республіка Дагестан). В іншому (серія 4611 №294782) вказана прописка в м. Сергієв-Посад (Московська область).

Через 1,5 року політик знову переміг на виборах міського голови, на цей раз за нього віддали голос понад 51% виборців. На диво, рейтинги одіозного мера продовжували зростати. За даними дослідження центу «Соціс», яке було проведено у червні 2017 року, підтримку Труханову вже висловили 55,9%.

Із екс-главою Одеської ОДА Михайлом Саакашвілі у Труханова не вийшло подружитися. Саакашвілі у вересні минулого року звинуватив Труханова у пожежі в таборі «Вікторія», в результаті якої загинули троє дітей. Саакашвілі зазначив, що в таборі на пожежну охорону і сигналізацію було витрачено 11 млн грн, а всі підрядники цих робіт – «близькі партнери Труханова, по-простому – його «кишені».

«Його (табір) поспішали відкрити до приїзду президента Порошенка, для піару. В результаті того, що ці гроші були вкрадені, загинули діти», - переконаний Саакашвілі.

Екс-губернатор Одещини також натякнув на особливі стосунки між Трухановим і президентом Порошенком: «Київ Труханова не зачепить, бо, на відміну від Садового, він не опозиціонер, а просто сепаратист, який вміє ділитися з київськими чиновниками».

З телеканалом NewsOne Саакашвілі був ще відвертішим. «Труханов - офіцер Російської Федерації, кримінальний авторитет 90-х років. Порошенко, коли мене призначав в Одесу казав: «Головна мета - прибрати Труханова. Труханов - бандит. Труханов - кримінал. І коли я взявся за цю справу, то виявилося, що у нього є клановий захисник – Порошенко», - пояснював усі одеські хитросплетіння Саакашвілі.

Сам же Труханов у себе на сторінці у Facebook запевнив, що «не має наміру ні від чого ховатися».

Претензії НАБУ

Труханов не з’являвся в Україні з початку року – він пішов у відпустку 26 грудня, а потім подовжував її, оформлював відрядження… Одним словом, робив усе, щоб не повертатись на Батьківщину. За це час мер відвідав Афіни, Прагу та Давос. У мережі навіть з’явився жартівливий бот, який видавав себе за одеського мера-мандрівника. Таку довгу відсутність Труханова в Україні його недоброзичливці пояснювали намаганнями вирішити власні питання, пов’язані претензіями Національного антикорупційного бюро. Зокрема, мер з цією метою завітав на Міжнародний економічний форум у Давосі, де наприкінці січня зібралась українська еліта на чолі з президентом Петром Порошенком.

Вчора детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури доставили в одеську мерію повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Окрім Труханова, підозри також були пред’явлені заступнику Труханова Павлу Вугельману, директору департаменту комунальної власності Олексію Спектору та голові постійної комісії міськради з питань комунальної власності Василю Шкрябаю. Всі вони також з минулого року перебували за кордоном. На думку силовиків, чиновники переховувались від слідства. Втім сьогодні стало відомо, що в «Борисполі» було затримано не тільки Труханова, а й Вугельмана. Підозри вручено в рамках розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету Одеси.

Злочини, які інкримінують Труханову та його пособникам стосуються історії 2016-го року, пов’язаної з купівлею-продажем будівлі, що входила до цілісного майнового комплексу державного заводу «Краян». Схема, яка завдала збитків бюджету виглядала так. На початку 2016-го року ліквідатор держпідприємства виставив зазначену будівлю на аукціон, де її купила приватна структура за 11,5 млн грн. А у вересні того ж року цю будівлю після косметичного ремонту перекупила Одеська міськрада (яку очолює Труханов), але вже… за 185 млн грн. В майбутньому в новій локації планується розмістити так звану «Європейську мерію». Неважко порахувати, скільки за бюджетний кошт наварив продавець цієї нерухомості. Антикорупціонери зацікавились цією оборудкою і запобігли перерахуванню коштів, отриманих фірмою-продавцем, на компанії з ознаками фіктивності та домоглися арешту рахунків цієї фірми.

НАБУ рапортує, що під час проведення слідчих дій у тому ж кримінальному провадженні затримано ще трьох осіб – одну посадову особу мерії Одеси та двох керівників компанії. Також підозру у вчиненні злочину вручено оцінщику.

В жовтні-грудні 2017-го року, як стверджує НАБУ, депутат Одеської облради, який, за версією слідства, є бенефіціаром компанії-продавця будівлі, пропонував співробітнику бюро хабар за зняття арешту з рахунків. У січні цього року йому та його спільнику було повідомлено про підозру за цим фактом.

Нардеп Сергій Лещенко стверджує, що, за однією з версій, головним вигодонабувачем оборудки може бути аж ніяк не Труханов, а секретар РНБО Олександр Турчинов та його соратник екс-народний депутат від «Батьківщини» Олександр Дубовой. Депутатом міськради, який намагався дати хабар «набушникам», нібито є Олег Бабенко (входить до фракції БПП «Солідарність»), який є двоюрідним братом Дубового. Сам Бабенко свою будь-яку причетність до цієї історії гнівно заперечує. Прес-служба Турчинова також спростувала звинувачення з боку нардепа.

«Інформація, яка була розміщена депутатом Лещенко у Фейсбуці щодо «причетності» Олександра Турчинова до справ, які розслідують НАБУ щодо чиновників Одеської місцевої влади – є нісенітницею та брехнею», — йдеться у повідомленні. Крім того, у Турчинова підкреслили, що Лещенко має спростувати свої «провокативні заяви», в іншому випадку секретар РНБО звертатиметься до суду.

У відповідь Лещенко розмістив саркастичний пост, в якому виклав відео розслідування програми «Схеми», у якому видно, як нардеп і соратник Турчинова Сергій Пашинський разом із Дубовим виходить з Адміністрації президента.

«Чув, що Турчинов вимагає спростувань. Спростовую! Хіба могла така людина - практично святий - бути пов'язаний з Дубовим і тим більше Трухановим? Ні і ще раз ні! І з Пашинським він теж ніяк не пов'язаний.. А про Труханова це все брудні наклеп», - написав він.

Втім, НАБУ ще треба довести, що Труханов брав участь у змові щодо купівлі скандальної будівлі. Але це не єдина справа, в якій фігурує одіозний одеський мер, – його також підозрюють в махінаціях навколо Одеського аеропорту (підписання мирової угоди з місцевими одіозними бізнесменами Борисом Кауфманом та Олександром Грановським) та можливому привласненні бюджетних коштів шляхом завищення вартості дорожніх робіт.

Павло Вуєць, Наталія Сокирчук, «Главком»