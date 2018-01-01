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    Труханов прокоментував своє затримання

    Мер Одеси запевняє, що не має наміру «ховатися»
    Мер Одеси, якого затримали сьогодні, 14 лютого, в аеропорту «Бориспіль», відреагував на цю ситуацію у соціальній мережі Facebook. «Сьогодні я перервав своє відрядження до Чехії, метою якого було налагодження співпраці в сфері муніципального транспорту. Це рішення було прийнято в зв'язку з проведенням слідчих заходів і поширенням
    • Сьогодні, 16:03
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    Геннадій Труханов
    Геннадій Труханов

    Мер Одеси запевняє, що не має наміру «ховатися»

    Мер Одеси, якого затримали сьогодні, 14 лютого, в аеропорту «Бориспіль», відреагував на цю ситуацію у соціальній мережі Facebook.

    «Сьогодні я перервав своє відрядження до Чехії, метою якого було налагодження співпраці в сфері муніципального транспорту. Це рішення було прийнято в зв'язку з проведенням слідчих заходів і поширенням інформації, що я нібито ховаюся від слідства», — сказав Труханов.

    Мер Одеси стверджує, що «не має наміру ні від чого ховатися».

    «Перервавши відрядження, я попросив свого адвоката офіційно зв'язатися з НАБУ і повідомити про час мого приїзду, щоб уникнути подальших спекуляцій», — запевняє Труханов.

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    Раніше повідомлялося, що у НАБУ підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.

     У «Борисполі» затримали заступника затриманого цього ж дня мера Одеси.

    Для мера Одеси суд обере запобіжний захід 14 лютого.

    Труханов спеціально перервав своє відрядження для допиту.

    Співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

    Раніше журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька повідомила, що у київському аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова.

    9 лютого повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.

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