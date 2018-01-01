Мера Одеси звільнили з-під варти

Труханова відпустили на поруки народного депутата від БПП

Мера Одеси Геннадія Труханова, підозрюваного в корупції, за результатами судового засідання сьогодні, 15 лютого, звільнили з-під варти. Труханов повертається до Одеси і має там перебувати без права виїзду. Солом'янський районний суд Києва відпустив Труханова на поруки народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Дмитра



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Геннадій Труханов разом зі своїм адвокатом

Труханова відпустили на поруки народного депутата від БПП

Мера Одеси Геннадія Труханова, підозрюваного в корупції, за результатами судового засідання сьогодні, 15 лютого, звільнили з-під варти. Труханов повертається до Одеси і має там перебувати без права виїзду.

Солом'янський районний суд Києва відпустив Труханова на поруки народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Дмитра Голубова.

«Застосувати до підозрюваного Труханова Геннадія Леонідовича запобіжний захід у вигляді особистої поруки», – сказав суддя.

Строк дії обов’язків триватиме до 15 квітня 2018 року.

Раніше повідомлялося, що у прокуратурі оцінили вартість свободи для мера Одеси.

Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.

У НАБУ підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.

9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.

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