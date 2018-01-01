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    Мера Одеси звільнили з-під варти

    Труханова відпустили на поруки народного депутата від БПП
    Мера Одеси Геннадія Труханова, підозрюваного в корупції, за результатами судового засідання сьогодні, 15 лютого, звільнили з-під варти. Труханов повертається до Одеси і має там перебувати без права виїзду.  Солом'янський районний суд Києва відпустив Труханова на поруки народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Дмитра
    • Сьогодні, 15:33
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    Геннадій Труханов разом зі своїм адвокатом
    Геннадій Труханов разом зі своїм адвокатом

    Труханова відпустили на поруки народного депутата від БПП

    Мера Одеси Геннадія Труханова, підозрюваного в корупції, за результатами судового засідання сьогодні, 15 лютого, звільнили з-під варти. Труханов повертається до Одеси і має там перебувати без права виїзду. 

    Солом'янський районний суд Києва відпустив Труханова на поруки народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Дмитра Голубова.

    «Застосувати до підозрюваного Труханова Геннадія Леонідовича запобіжний захід у вигляді особистої поруки», – сказав суддя.

    Строк дії обов’язків триватиме до 15 квітня 2018 року.

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    Раніше повідомлялося, що у прокуратурі оцінили вартість свободи для мера Одеси.

    Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.

    У НАБУ підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.

    9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.

    Читайте також: Усі гріхи Труханова. За що НАБУ схопило одеського мера

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