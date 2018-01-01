Мера Одеси звільнили з-під варти
- Сьогодні, 15:33
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Труханова відпустили на поруки народного депутата від БПП
Мера Одеси Геннадія Труханова, підозрюваного в корупції, за результатами судового засідання сьогодні, 15 лютого, звільнили з-під варти. Труханов повертається до Одеси і має там перебувати без права виїзду.
Солом'янський районний суд Києва відпустив Труханова на поруки народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Дмитра Голубова.
«Застосувати до підозрюваного Труханова Геннадія Леонідовича запобіжний захід у вигляді особистої поруки», – сказав суддя.
Строк дії обов’язків триватиме до 15 квітня 2018 року.
Раніше повідомлялося, що у прокуратурі оцінили вартість свободи для мера Одеси.
Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.
У НАБУ підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.
9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.
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