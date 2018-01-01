НАБУ оголосило підозру Труханову - ЗМІ

Поки мер Одесу у відрядженні на нього прийшла підозра

Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам. Про це повідомили джерела у правоохоронних органах виданню «Громадське». Як повідомляє джерело, детективи НАБУ прийшли до міської ради Одеси і принесли п'ять повідомлень про підозру у справі про



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Поки мер Одесу у відрядженні на нього прийшла підозра

Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам. Про це повідомили джерела у правоохоронних органах виданню «Громадське».

Як повідомляє джерело, детективи НАБУ прийшли до міської ради Одеси і принесли п'ять повідомлень про підозру у справі про купівлю будівель заводу Краян за 185 млн грн.

Підозри планували вручити міському голові Одеси Геннадію Труханову, його заступнику Павлу Вугельману, директору департаменту комунальної власності Олексію Спектору, голові комісії міськради з питань комунальної власності Василю Шкрябаю і ще одному чиновнику мерії.

Однак, всі підозрювані зараз перебувають поза межами України, тому НАБУ оголосило їм підозри заочно.

«Далі буде суд, запобіжний захід. Потім розшук державний, а потім — міжнародний», — розповів співрозмовник у керівництві правоохоронних органів.

Як відомо, мер знаходиться поза межами міста з 26 грудня, відколи розпочалась його чергова відпустка.

Спочатку Геннадій Труханов планував відпочивати до 18 січня, але в останній день продовжив відпустку до 21-го, а потім несподівано оформив собі відрядження до Афін.

З Греції він полетів до швейцарського Давосу, де повинен був знаходитися до 28 січня.

Пізніше він взяв відпустку за свій рахунок до 4 лютого. А потім ще одну до 11 лютого.

Після цього він оформив відрядження до Чехії.

Як зазначають у виданні, все це може бути пов'язано з активізацією роботи НАБУ по «справі краю».

Крім того, повідомлялося, що журналісти Іван Оберемко та Денис Казанський знайшли в російському відкритому реєстрі Федеральної податкової служби докази наявності російського громадянства у мера Одеси Геннадія Труханова.