Рада чекає Шмигаля з планом дій на літо

До уряду накопичилося багато запитань, і парламент має знати про плани Кабміну на літні місяці

Цієї пʼятниці, 16 липня, народні депутати під час години запитань до уряду хочуть заслухати премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради парламенту.

«Я так розумію, що всі не проти будуть заслухати премʼєр-міністра в пʼятницю під час години запитань до уряду. Багато запитань накопичилося, я думаю, що нам треба розуміти, як планує діяти уряд у літні місяці. Тому на пʼятницю запрошуємо пана премʼєр-міністра Дениса Анатолійовича», – сказав він.

Вже відомо, що Верховна Рада у вівторок і четвер (13 і 16 липня) проведе два позачергові засідання.

Одним із питань, яке парламент розгляне 13 липня, буде легалізація медичного канабісу. Майже всі експерти та правозахисники висловилися на підтримку цього законопроєкту. Вони також розповіли, що текст і норми закону погоджені з правоохоронцями та представниками релігійних організацій.

Також нагадаємо, що Рада проведе позачергову сесію напередодні Дня Незалежності.

Сьогодні ввечері також відбудеться засідання фракції «Слуга народу». На порядку денному такі законопроекти:

про регулювання обігу канабісу в медичних цілях;

про підвищення неоподатковуваної податком суми при замовленнях із зарубіжних інтернет-магазинів з 100 до 150 євро;

про стимулювання розвитку електротранспорту.

Крім того, спікер Ради Дмитро Разумков повідомив, що парламент цього тижня візьметься за Вищу раду правосуддя. Минулого тижня президент Володимир Зеленський наклав вето на закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і подав свої пропозиції до документа.