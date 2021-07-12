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    Рада проведе позачергову сесію напередодні Дня Незалежності

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    Цього тижня 13-16 липня пройдуть пленарні засідання Ради - Рада проведе позачергову сесію напередодні Дня Незалежності
    Цього тижня 13-16 липня пройдуть пленарні засідання Ради
    Фото: Слуга народу

    Цього літа після закриття п'ятої сесії парламент може провести також й позачергову

    Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент може зібратися на позачергову сесію 23 серпня. Народні депутати можуть ухвалити постанову, пов'язану з Кримською платформою. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков під час брифінгу у Раді.

    «Точно буде урочисте засідання на День Незалежності. І планується позачергова сесія Верховної Ради на 23 серпня під час проведення Кримської платформи. Я думаю, що вона буде підтримана народними депутатами. Саме народні депутати будуть її ініціювати для того, щоб прийняти відповідну резолюцію, постанову, пов'язану з Кримською платформою», – розповів глава парламенту.

    Раніше перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук анонсував, що парламент може у серпні зібратися на позачергову сесію.

    Рада на цьому тижні збереться на два позачергових засідання – у вівторок і четвер. Нардепи розглянуть закони про легалізацію медичного канабісу, мільйонні штрафи за контрабанду і про електронні адмінпослуги.

    Як вже відомо, Разумков скликав позачергову Раду: нардепи розглянуть п’ять питань.

    Раніше «Главком» писав, що завтра відбудеться позачергове засідання Ради, на якому розглядатимуть законопроєкт про легалізацію медичної марихуани.

    Сьогодні ввечері також відбудеться засідання фракції «Слуга народу». На порядку денному такі законопроекти:

    • про регулювання обігу канабісу в медичних цілях;
    • про підвищення неоподатковуваної податком суми при замовленнях із зарубіжних інтернет-магазинів з 100 до 150 євро;
    • про стимулювання розвитку електротранспорту.

    Крім того, спікер Ради Дмитро Разумков повідомив, що парламент цього тижня візьметься за Вищу раду правосуддя. Минулого тижня президент Володимир Зеленський наклав вето на закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і подав свої пропозиції до документа.

    Теги: Крим кримські татари Верховна Рада День Незалежності Дмитро Разумков Руслан Стефанчук парламент
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    Рада проведе позачергову сесію напередодні Дня Незалежності