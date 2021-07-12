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    Парламент цього тижня візьметься за Вищу раду правосуддя

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    Компетенція Вищої ради правосуддя &ndash; контролювати діяльність суддів і притягати до відповідальності тих, хто виносить неправосудні рішення - Парламент цього тижня візьметься за Вищу раду правосуддя
    Компетенція Вищої ради правосуддя – контролювати діяльність суддів і притягати до відповідальності тих, хто виносить неправосудні рішення
    Фото: Право

    Разумков наголосив, що цього тижня нардепи розглядатимуть «важкі» законопроєкти про ВРП

    Верховна Рада може розглянути законопроєкти про перезавантаження Вищої ради правосуддя на поточному пленарному тижні – 12-16 липня. Про це напередодні повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков, повідомляє Укрінформ.

    «На цьому тижні будуть два важких законопроєкти, пов'язані з ВРП, це №5068 і №5069. На них точно піде чимало нашого робочого часу», – сказав Разумков.

    Раніше Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №5068 «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» 19 травня 2021 року.

    Водночас законопроект №5069 «Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя» прийнятий Верховною Радою в першому читанні 20 травня.

    Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) – це той орган, який покликаний відбирати суддів в судову систему України на підставі конкурсного відбору.

    Минулого тижня президент Володимир Зеленський наклав вето на закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і подав свої пропозиції до документа.

    29 червня Рада прийняла законопроєкт №3711-Д, який передбачає зміни до закону про судоустрій і статус суддів, згідно з яким планується перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів при вирішальній ролі міжнародних експертів.

    Раніше «слуги» розповіли, що Рада розгляне на позачергових засіданнях. Зазначимо, Рада цього тижня планує два позачергових засідання – у вівторок та четвер. Однак спочатку «Слуга народу» проведе засідання фракції.

    Теги: Верховна Рада судова реформа закон правосуддя Дмитро Разумков парламент
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    Парламент цього тижня візьметься за Вищу раду правосуддя