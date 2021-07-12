Парламент цього тижня візьметься за Вищу раду правосуддя

Компетенція Вищої ради правосуддя – контролювати діяльність суддів і притягати до відповідальності тих, хто виносить неправосудні рішення

Разумков наголосив, що цього тижня нардепи розглядатимуть «важкі» законопроєкти про ВРП

Верховна Рада може розглянути законопроєкти про перезавантаження Вищої ради правосуддя на поточному пленарному тижні – 12-16 липня. Про це напередодні повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков, повідомляє Укрінформ.

«На цьому тижні будуть два важких законопроєкти, пов'язані з ВРП, це №5068 і №5069. На них точно піде чимало нашого робочого часу», – сказав Разумков.

Раніше Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №5068 «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» 19 травня 2021 року.

Водночас законопроект №5069 «Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя» прийнятий Верховною Радою в першому читанні 20 травня.

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) – це той орган, який покликаний відбирати суддів в судову систему України на підставі конкурсного відбору.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський наклав вето на закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і подав свої пропозиції до документа.

29 червня Рада прийняла законопроєкт №3711-Д, який передбачає зміни до закону про судоустрій і статус суддів, згідно з яким планується перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів при вирішальній ролі міжнародних експертів.

Раніше «слуги» розповіли, що Рада розгляне на позачергових засіданнях. Зазначимо, Рада цього тижня планує два позачергових засідання – у вівторок та четвер. Однак спочатку «Слуга народу» проведе засідання фракції.