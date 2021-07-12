Завтра «слуги» візьмуться за легалізацію медичної марихуани

В Україні можуть

Сьогодні ввечері відбудеться засідання фракції «Слуга народу», де парламентарі узгодять порядок денний Ради

Завтра відбудеться позачергове засідання Ради, на якому розглядатимуть законопроєкт про легалізацію медичної марихуани. Про це повідомила «слуга народу» Юлія Гришина.

«У вівторок проведемо позачергове засідання парламенту. Розглянемо криміналізацію контрабанди товарів, будемо вирішувати, як реформувати підприємства оборонного комплексу і почнемо займатися питанням легалізації медичного канабісу», – розповіла депутатка.

Далі, у четвер, відбудеться ще одне позачергове засідання парламенту.

«Запускаємо механізм надання адмінпослуг в електронній формі, розглянемо варіанти залучення інвестицій в ході приватизації держмайна. Плюс екологічний блок про захист лісів і зменшенні шкідливих викидів», – повідомила Гришина.

Вона також розповіла, що сьогодні ввечері відбудеться засідання фракції «Слуга народу». На порядку денному такі законопроекти:

про регулювання обігу канабісу в медичних цілях;

про підвищення неоподатковуваної податком суми при замовленнях із зарубіжних інтернет-магазинів з 100 до 150 євро;

про стимулювання розвитку електротранспорту.

«І звичайно, розглянемо суперечливий проєкт 5600 про збалансованість бюджетних надходжень. Плюс обговоримо важливий для мене законопроєкт про реформу корпоративного управління держпідприємствами», – йдеться у повідомленні «слуги».

Крім того, спікер Ради Дмитро Разумков повідомив, що парламент цього тижня візьметься за Вищу раду правосуддя. Минулого тижня президент Володимир Зеленський наклав вето на закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і подав свої пропозиції до документа.

Додамо, що на думку заступниці міністра розвитку громад та територій України Наталії Козлової, податкові зміни, запропоновані урядом в законопроекті №5600, призведуть до суттєвого зростання вартості житла для українців.

1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроект № 5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Раніше економічний експерт Олексій Кущ заявив, що підвищення податків приведе до зростання цін на всі товари, а Україна перетвориться у сировинну державу.



