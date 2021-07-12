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    Разумков скликав позачергову Раду: нардепи розглянуть п’ять питань

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    Позачергове засідання парламенту відбудеться 13 липня&nbsp; - Разумков скликав позачергову Раду: нардепи розглянуть п’ять питань
    Позачергове засідання парламенту відбудеться 13 липня 
    фото: Верховна Рада

    На порядку денному – канабіс і ще чотири законопроєкти

    У вівторок 13 липня Верховна Рада проведе позачергове засідання, яке розпочнеться о 16:00. Засідання скликане за ініціативою президента. Відповідне розпорядження підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.

    Загалом на розгляд буде винесено п’ять законодавчих ініціатив щодо:

    • особливостей реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності № 3822;
    • криміналізації контрабанди № 5420;
    • регулювання обігу медичного канабісу № 5596;
    • особливостей оподаткування підприємницької діяльності е-резидентів № 5270;
    • вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України № 5431.
    Фото: facebook.com/dmytro.razumkov
    Фото: facebook.com/dmytro.razumkov

    Раніше «Главком» писав, що завтра відбудеться позачергове засідання Ради, на якому розглядатимуть законопроєкт про легалізацію медичної марихуани.

    Сьогодні ввечері також відбудеться засідання фракції «Слуга народу». На порядку денному такі законопроекти:

    • про регулювання обігу канабісу в медичних цілях;
    • про підвищення неоподатковуваної податком суми при замовленнях із зарубіжних інтернет-магазинів з 100 до 150 євро;
    • про стимулювання розвитку електротранспорту.

    Крім того, спікер Ради Дмитро Разумков повідомив, що парламент цього тижня візьметься за Вищу раду правосуддя. Минулого тижня президент Володимир Зеленський наклав вето на закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і подав свої пропозиції до документа.

    Теги: Верховна Рада депутат закон легалізація марихуани Дмитро Разумков парламент
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    Разумков скликав позачергову Раду: нардепи розглянуть п’ять питань