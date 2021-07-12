Разумков скликав позачергову Раду: нардепи розглянуть п’ять питань

Разумков скликав позачергову Раду: нардепи розглянуть п’ять питаньдокумент
На порядку денному – канабіс і ще чотири законопроєкти
У вівторок 13 липня Верховна Рада проведе позачергове засідання, яке розпочнеться о 16:00. Засідання скликане за ініціативою президента. Відповідне розпорядження підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.
Загалом на розгляд буде винесено п’ять законодавчих ініціатив щодо:
- особливостей реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності № 3822;
- криміналізації контрабанди № 5420;
- регулювання обігу медичного канабісу № 5596;
- особливостей оподаткування підприємницької діяльності е-резидентів № 5270;
- вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України № 5431.
Раніше «Главком» писав, що завтра відбудеться позачергове засідання Ради, на якому розглядатимуть законопроєкт про легалізацію медичної марихуани.
Сьогодні ввечері також відбудеться засідання фракції «Слуга народу». На порядку денному такі законопроекти:
- про регулювання обігу канабісу в медичних цілях;
- про підвищення неоподатковуваної податком суми при замовленнях із зарубіжних інтернет-магазинів з 100 до 150 євро;
- про стимулювання розвитку електротранспорту.
Крім того, спікер Ради Дмитро Разумков повідомив, що парламент цього тижня візьметься за Вищу раду правосуддя. Минулого тижня президент Володимир Зеленський наклав вето на закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і подав свої пропозиції до документа.