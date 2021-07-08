Президент Володимир Зеленський пояснює вето закону частково конкуруючими між собою правками до другого читання

Глава держави надав до документу свої пропозиції

Президент Володимир Зеленський ветував закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Глава держави надав до документу свої пропозиції. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Зеленський пропонує передбачити, що ВККС вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів, щонайменше шість із яких призначені з-поміж суддів або суддів у відставці.

Також президент пропонує встановити, що на запит члена першого складу Конкурсної комісії для організаційного, технічного забезпечення здійснення його повноважень КК може залучати помічників, перекладачів.

Фінансування діяльності таких помічників, перекладачів може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.

Підкреслимо, Зеленський пояснює вето закону частково конкуруючими між собою правками до другого читання. Адже у документі одна норма надає міжнародним експертам вирішальний голос у конкурсній комісії, а інша визначає, що для прийняття рішення про призначення члена ВККС необхідно по два голоси українських та міжнародних експертів.

Раніше глава Верховної Ради Дмитро Разумков анонсував, що Зеленський може ветувати цей закон через технічну колізію з нормами про міжнародних експертів у конкурсній комісії.

2 липня Верховна Рада розблокувала підписання закону про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Нагадаємо, Рада схвалила цей закон 29 червня. Відповідний документ підтримали 293 народні депутати.

Та, 217 голосів дала фракція «Слуга народу», 22 – «Європейська солідарність», 13 – група «За майбутнє», 15 – фракція «Голос», 19 – група «Довіра».

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) необхідна для того, щоб заповнити вакансії в судовій системі та завершити кваліфікаційне оцінювання суддів.

Слід зазначити, що законопроєкт зазнав критики міжнародних партнерів України, оскільки він передбачає призначення членів ВККС чинним складом Вищої ради правосуддя.

Вища кваліфкомісія мала б складатися з 16 членів, вісім з яких призначаються з числа суддів або суддів у відставці. Повноважною відомство буде за умови призначення 11 членів.