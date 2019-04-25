Рада громадського контролю при Держбюро розслідувань з 26 квітня припиняє роботу



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Директор Держбюро розслідувань Роман Труба

За словами директора ДБР Романа Труби, новий склад не може бути сформовано через судове рішення щодо блокування його формування

Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань (ДБР) припиняє свою роботу, новий склад не може бути сформовано через судове рішення щодо блокування його формування, констатує директор Держбюро Роман Труба.

На брифінгу в четвер у Києві він розповів, що один із нинішніх членів ради громадського контролю подав позов до Окружного адміністративного суду Києва, який, у свою чергу, в рамках забезпечення позову заборонив проведення конкурсу з обрання нового складу ради. За словами Труби, юристи ДБР готують апеляцію на це рішення суду.

«Окремі члени діючої Ради громадського контролю... висловлювали свою позицію виконувати свої повноваження до осені 2019 року. Очевидно, немає впевненості в тому, що саме їх оберуть люди до нового складу ради... 27 квітня у ДБР не буде Ради громадського контролю, оскільки діючий склад втрачає свої повноваження 26 квітня», - повідомив він.

Труба запевнив, що зі свого боку продовжить співпрацю з усіма представниками громадськості.

«43 кандидати, які подали документи (до ради) стали заручниками цієї ситуації... саме їх було допущено до нового етапу конкурсу. Після цього ми отримали ухвалу суду, і таким чином я зупинив проведення конкурсного відбору», - розповів Труба.

За його словами, наразі також на фінальній стадії перебуває розробка типового положення про дисциплінарну комісію. «Заплановано, що на найближчі засідання уряду буде винесено проект цього положення. Відповідно, це відкриє шлях ДБР до створення дисциплінарної комісії», - сказав він.

При цьому директор Держбюро зазначив, що три з п'яти представників дисциплінарної комісії - це представники ради громадського контролю.

«У мене немає повноважень замінити цих представників ради іншими представниками громадських організацій. Тому важливо, щоб до того моменту, як Кабінет Міністрів ухвалить положення про дисциплінарну комісію, у нас була можливість провести конкурс та обрати новий склад Ради громадського контролю», - пояснив він.

При цьому директор бюро запевнив: «Якщо діюча рада розраховує, що увійде до складу дисциплінарної комісії, - цього не буде».

Труба також зазначив, що наразі в Окружному адмінсуді перебуває чотири позови до директора ДБР, що стосуються адміністративних повноважень керівника бюро.

Джерело: Інтерфакс-Україна