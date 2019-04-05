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    У світі

    Єврокомісія виявила змову між німецькими автовиробниками BMW, Daimler та VW

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    Незважаючи на закиди Єврокомісії, в автогігантах не очікують&nbsp; накладання штрафів - Єврокомісія виявила змову між німецькими автовиробниками BMW, Daimler та VW
    Незважаючи на закиди Єврокомісії, в автогігантах не очікують  накладання штрафів

    У період з 2006 по 2014 років між Volkswagen, BMW і Daimler мали місце «систематичні домовленості щодо використовуваних технологій контролю вихлопних газів», - Єврокомісія

    Німецькі виробники автомобілів BMW, Daimler та VW змовились між собою у розробці технології щодо приховування обсягів викидів в атмосферу. Так вважають представники Єврокомісії, повідомляє DW.

    Зазначається, що розслідування Єврокомісії щодо ймовірної можливої картельної змови німецьких автогігантів BMW, Daimler та VW вказує на порушення цих автовиробників.

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    «У комісії є «привід для занепокоєння», що автоконцерни порушили закони конкуренції ЄС», - повідомила, 5 квітня, єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер, інформує агенція AFP.

    За попередніми даними комісії, в період з 2006 по 2014 років між Volkswagen, BMW і Daimler мали місце «систематичні домовленості щодо використовуваних технологій контролю вихлопних газів». «Таким чином, німецькі автовиробники домовилися обмежити конкуренцію у розробці технологій очищення викидів бензинових і дизельних автомобілів», - зазначили у Єврокомісії.

    Незважаючи на закиди Єврокомісії, у Daimler не очікують накладання на компанію штрафів. «Daimler тісно співпрацював з Єврокомісією, як головний свідок і, відповідно, не очікує штрафів», - зазначили у представництві автогіганта, пише dpa.

    У концерні Volkswagen зазначили, що перевіряють закиди Єврокомісії, та, як і інші, поки що відмовилися від коментарів по суті. На думку представників концерну, висновки перевірки вказують, що у Єврокомісії «загалом» визнають, що «співпраця між виробниками щодо технологічних питань в автомобільній індустрії поширена в усьому світі».

    Нагадаємо, що Єврокомісія почала розслідування можливої картельної змови німецьких автогігантів ще в жовтні 2017 року. У вересні 2018 року Брюссель поглибив розслідування, щоб встановити, наскільки BMW, Daimler, VW і доньки останнього Audi та Porsche узгоджували свої дії під час розробки і впровадження технологій, що знижують обсяги шкідливих автомобільних вихлопів.

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