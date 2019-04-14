Порошенко розказав, коли в Україні відбудеться референдум щодо вступу в ЄС



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Президент України Петро Порошенко

Президент вважає, що референдум може відбутися після 2023 року

Кандидат у президенти України і чинний глава держави Петро Порошенко обіцяє, що референдум щодо членства України в Євросоюзі відбудеться після того, як Україна подасть заявку на вступ до блоку.

Про це Петро Порошенко сказав на НСК «Олімпійський» у центрі Києва в неділю, куди він прибув для дебатів із Володимиром Зеленським, повідомляє «Європейська правда».

«Хочу повідомити, що референдум все рівно буде, і президент не проти референдуму, але (референдум) буде тоді, коли ми поставимо питання абсолютно предметно. Бо вступ до ЄС неможливий без референдуму, якщо хтось цього не знав», - сказав Порошенко.

Він зазначив, що Україна подасть заявку на вступ до ЄС, коли відповідатиме необхідним критеріям, і після цього буде проведено всенародне опитування.

«Референдум проводиться не з питання йти чи не йти… Запитання на референдумі буде: а чи готовий український народ делегувати частину повноважень наднаціональному органу, як це зробили 27 чи 28, в залежності від результатів Brexit, членів ЄС. Бо країна, будучи членом ЄС, делегує частину повноважень», - сказав Порошенко.

«Я хочу наголосити, що членство України в ЄС і НАТО – це не послаблення суверенітету, а навпаки – посилення. Це гарантії незалежності нашої держави і, на моє тверде переконання, я не маю жодного сумніву, що український народ за це під час того референдуму проголосує», - додав він.

Порошенко вважає, що референдум може відбутися після 2023 року.

«Коли цей референдум має бути? Я сказав, якщо будуть продовжені реформи, якщо буде парламентська підтримка нашої програми щодо майбутнього членства в ЄС і НАТО, абсолютно реально, щоб в 2023 році ми подали заявку на вступ. Так само в 2023 році ми маємо вийти на позицію, коли з Україною буде ухвалено План дій щодо членства в НАТО», - зазначив Порошенко.

Раніше паовідомлялося, що Євросоюз не збирається визнавати російську окупацію Криму.