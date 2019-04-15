ЄС остаточно вніс зміни до Газової директиви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Це поширить європейські правила на «Північний потік-2» і суттєво ускладнить введення його в експлуатацію

Європейський союз остаточно вніс зміни до Газової директиви, що дозволить поширити європейські норми на газопровід «Північний потік-2». Відповідне рішення сьогодні ухвалила Рада ЄС, передає Deutsche Welle.

Повідомляється, що зміни до директиви підтримали 27 країн-учасниць Євросоюзу, утрималася лише Болгарія. Цього тижня нововведення формально підпишуть в ході пленарної сесії Європарламенту, після чого документ опублікують в Офіційному журналі ЄС.

Зазначимо, Газова директива поширює європейські норми на газопроводи, які прокладено до ЄС з третіх країн. Найбільший вплив це матиме на новий російський «Північний потік-2».

Як повідомлялось, «Газпром» проклав 40% газогону «Північний потік-2»: дном Балтійського моря проходить 978 км труб.

До слова, Moody's назвало нову загрозу для «Північного потоку – 2». У рейтинговій агенції такою загрозою вважають запит Данії на додаткову експертизу «Північному потоку-2».

Додамо, в листі CEO «Nord Stream - 2 AG» Матіаса Варніга говорилося, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» може затягнутися на роки через позицію Данії. Зокрема, Данія просить додаткову екологічну експертизу для «Північному потоку-2». За словами представника «Nord Stream - 2 AG», компанія уважно вивчить цей запит і ухвалить рішення про подальші кроки.

Як повідомлялося, що російська компанія «Газпром» отримала чергову відмову від влади Данії щодо маршруту «Північного потоку-2». З такою заявою виступила прес-служба української компанії «Нафтогаз». Раніше дозволи щодо будівництва російського газопроводу дали Німеччина, Фінляндія та Швеція.

Зазначимо, віце-президент США Майк Пенс вважає, що Берлін може стати заручником Москви через «Північний потік-2» «Якщо Німеччина продовжить будівництво газопроводу «Північний потік-2», як сказав президент Трамп, це може зробити німецьку економіку буквально заручницею Росії», - сказав він.