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    Представники ЄС відвідають російські судилища над полоненими українськими моряками

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    <span>Українські моряки під час суду, Москва, 15 січня 2019 року</span> - Представники ЄС відвідають російські судилища над полоненими українськими моряками
    Українські моряки під час суду, Москва, 15 січня 2019 року
    Фото: Reuters

    Омбудсмен України у Москві провела зустріч з представниками ЄС

    Представники європейських держав, які перебувають в РФ, будуть присутні на судових слуханнях стосовно українських військовополонених моряків. Про це, на власній сторінці Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова після зустрічі з послом ЄС в РФ Маркусом Едерером.

    «Маркус Едерер запевнив мене, що представники європейських держав, які перебувають в РФ, будуть присутні на судових засіданнях», — заявила Денісова.

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    Раніше повідомлялося, що омбудсмен України Людмила Денісова прибула до Москви у справі військовополонених моряків. «Сьогодні у Посольстві України у Москві ми разом з родичами хлопців провели організаційну зустріч з консульськими працівниками Посольства України. Вони поінформували щодо останньої інформації щодо стану військовополонених. За їхніми словами, хлопці перебувають у гарному настрої та очікують на звільнення», - зазначила омбудсмен.

    Нагадаємо, наприкінці березня суд у Москві відхилив усі апеляції українських моряків про продовження строків тримання під вартою.

    Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України, в результаті чого 24 українських військових моряків були взяті в полон.

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