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    Рада Європи вирішує, як поступити з Росією

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    <p>Москва заявляє про прагнення поліпшити відносини і твердить, що не має жодних планів виходу з Ради Європи</p> - Рада Європи вирішує, як поступити з Росією

    Москва заявляє про прагнення поліпшити відносини і твердить, що не має жодних планів виходу з Ради Європи

    Росія є членом Ради Європи з 1996 року, але відносини погіршилися в 2014-му, після анексії Криму

    Відносини Ради Європи з Росією перебувають у центрі уваги на зборах у Фінляндії, присвячених 70-річчю цієї організації. Понад 30 міністрів закордонних справ країн Європи беруть участь у дводенному засіданні, яке розпочалося 16 травня в історичному залі, де 1975 року були підписані Гельсінкські угоди, спрямовані на послаблення напруженості в «холодній війні».

    Росія є членом Ради Європи з 1996 року, але відносини погіршилися в 2014-му. Тоді, після анексії Криму, Рада Європи призупинила право Москви на участь у голосуваннях. У відповідь Росія заморозила свої щорічні внески до бюджету Ради Європи на суму 37 мільйонів доларів.

    Попри це, Москва заявляє про прагнення поліпшити відносини і твердить, що не має жодних планів виходу з організації.

    У заяві Міністерства закордонних справ Росії говориться, що членство в Раді Європи сприяло поліпшенню російської системи правосуддя і пенітенціарної системи. «Росія зацікавлена в збереженні і зміцненні Ради Європи як однієї з найбільш авторитетних і респектабельних міжнародних організацій на європейському континенті», – заявляє МЗС РФ.

    Міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні зазначив, що його країна намагалася знайти рішення розбіжностей з Москвою під час головування в Раді Європи. Водночас фінський міністр зауважив, що «виникнення кризи» пов’язане з діями Росії.

    Нагадаємо, постійний представник РФ при Раді Європи Іван Солтановський заявив, що Москва прораховує всі можливості стосовно подальшого перебування в РЄ і виходу із Європейської конвенції з прав людини. В червні має закінчитися дворічний термін, по завершенню якого може бути призупинене членство РФ в РЄ через несплату грошових внесків.

    Джерело: Радіо Свобода

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