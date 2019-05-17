Рада Європи вирішує, як поступити з Росією



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Москва заявляє про прагнення поліпшити відносини і твердить, що не має жодних планів виходу з Ради Європи

Росія є членом Ради Європи з 1996 року, але відносини погіршилися в 2014-му, після анексії Криму

Відносини Ради Європи з Росією перебувають у центрі уваги на зборах у Фінляндії, присвячених 70-річчю цієї організації. Понад 30 міністрів закордонних справ країн Європи беруть участь у дводенному засіданні, яке розпочалося 16 травня в історичному залі, де 1975 року були підписані Гельсінкські угоди, спрямовані на послаблення напруженості в «холодній війні».

Росія є членом Ради Європи з 1996 року, але відносини погіршилися в 2014-му. Тоді, після анексії Криму, Рада Європи призупинила право Москви на участь у голосуваннях. У відповідь Росія заморозила свої щорічні внески до бюджету Ради Європи на суму 37 мільйонів доларів.

Попри це, Москва заявляє про прагнення поліпшити відносини і твердить, що не має жодних планів виходу з організації.

У заяві Міністерства закордонних справ Росії говориться, що членство в Раді Європи сприяло поліпшенню російської системи правосуддя і пенітенціарної системи. «Росія зацікавлена в збереженні і зміцненні Ради Європи як однієї з найбільш авторитетних і респектабельних міжнародних організацій на європейському континенті», – заявляє МЗС РФ.

Міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні зазначив, що його країна намагалася знайти рішення розбіжностей з Москвою під час головування в Раді Європи. Водночас фінський міністр зауважив, що «виникнення кризи» пов’язане з діями Росії.

Нагадаємо, постійний представник РФ при Раді Європи Іван Солтановський заявив, що Москва прораховує всі можливості стосовно подальшого перебування в РЄ і виходу із Європейської конвенції з прав людини. В червні має закінчитися дворічний термін, по завершенню якого може бути призупинене членство РФ в РЄ через несплату грошових внесків.

Джерело: Радіо Свобода