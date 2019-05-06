РФ розглядає всі варіанти розвитку подій в ситуації із Радою Європи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вихід РФ із Ради Європи ставить під питання дотримання Європейської конвенції з прав людини

Постійний представник РФ при Раді Європи Іван Солтановський заявив, що Москва прораховує всі можливості стосовно подальшого перебування в РЄ і виходу із Європейської конвенції з прав людини. В червні 2019 року має закінчитися дворічний термін, по завершенню якого може бути призупинене членство РФ в РЄ через несплату грошових внесків. На сьогодні РФ заборгувала Раді Європи вже 60 млн. євро.

РФ в 2018 році неодноразово погрожувала, що вийде із Ради Європи сама, не чекаючи відповідного рішення органу. Проте 12 березня очільник МЗС РФ Сергій Лавров назвав провокацією попередні тези про те, що Москва твердо вирішила вийти із Ради Європи. Російські експерти розраховують, що Франція, яка із травня головуватиме в Комітеті міністрів Ради Європи, буде відтягувати процес призупинення членства РФ в Раді Європи, пише російське видання «Коммерсантъ».

Вихід РФ із Ради Європи ставить під питання участь в низці конвенцій, приєднуватися до яких можуть виключно держави-члени цієї організації. Мова перш за все йде про Європейську конвенцію з прав людини. Саме завдяки цій конвенції громадяни РФ можуть позиватися в Європейський Суд із прав людини. Кількість позовів громадян РФ за останні чотири роки виросла із 6 тисяч до 12,2 тисяч. Окрім того, на основі відповідної конвенції в РФ ввели мораторій на смертну кару.

Також вихід із Ради Європи ставить під питання виплату накопиченого боргу із боку РФ.