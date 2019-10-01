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    Зеленський стверджує, що ніколи не спілкувався із Джуліані

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    Володимир&nbsp;Зеленський заперечує контакти з Джуліані - Зеленський стверджує, що ніколи не спілкувався із Джуліані
    Володимир Зеленський заперечує контакти з Джуліані

    «Я ніколи не зустрічався із Джуліані і ніколи не мав телефонної розмови з ним», - заявив Зеленський

    Президент Володимир Зеленський запевнив, що ніколи не зустрічався і не мав телефонних розмов із адвокатом президента США Рудольфом Джуліані.

    Про це він зазначив під час брифінгу у вівторок.

    «Я ніколи не зустрічався із Джуліані і ніколи не мав телефонної розмови з ним», - заявив Зеленський.

    Крім того, на запитання, чи відчував він тиск із боку президента США, Зеленський сказав: «Я хочу вам сказати, що я ніколи не відчуваю жодного впливу на мене. І в мене дуже багато людей, які зараз є і на Заході, і в Україні, які б хотіли впливати на мене, але я - Президент незалежної України. І поки що мої кроки, мені здається, свідчать про те, що на мене впливати неможливо».

    Нагадаємо, адміністрація Дональд Трампа випустила текст розмови президентів України і США від 25 липня. З документа стало відомо, що глава Білого дому просив українського колегу провести розслідування проти Джо Байдена, який зараз є головним конкурентом Трампа на виборах 2020 року. Крім того, президент США домовився, що нове українське керівництво зв'яжеться з його особистим адвокатом Руді Джуліані та генпрокурором США Вільямом Барром, щоби провести це розслідування.

    Як відомо, комітет Палати представників Конгресу США з іноземних справ викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, що стосуються взаємодії президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

    До слова, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що якщо Палата представників оголосить імпічмент президенту Дональду Трампу, у Сенату не буде іншого вибору, ніж розглянути це питання.

    Нагадаємо, Трамп звинуватив голову комітету з розвідки у державній зраді. 

    Також розвідник, який написав скаргу на президента США Дональда Трампа, виступить перед Комітетом з розвідки Палати представників.

    Раніше американський конґресмен Білл Паскрелл сказав, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.

    Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що до скандалу з телефонною розмовою Трампа і Зеленського причетна Росія.

    Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

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