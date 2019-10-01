Зеленський стверджує, що ніколи не спілкувався із Джуліані



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Володимир Зеленський заперечує контакти з Джуліані

«Я ніколи не зустрічався із Джуліані і ніколи не мав телефонної розмови з ним», - заявив Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що ніколи не зустрічався і не мав телефонних розмов із адвокатом президента США Рудольфом Джуліані.

Про це він зазначив під час брифінгу у вівторок.

«Я ніколи не зустрічався із Джуліані і ніколи не мав телефонної розмови з ним», - заявив Зеленський.

Крім того, на запитання, чи відчував він тиск із боку президента США, Зеленський сказав: «Я хочу вам сказати, що я ніколи не відчуваю жодного впливу на мене. І в мене дуже багато людей, які зараз є і на Заході, і в Україні, які б хотіли впливати на мене, але я - Президент незалежної України. І поки що мої кроки, мені здається, свідчать про те, що на мене впливати неможливо».

Нагадаємо, адміністрація Дональд Трампа випустила текст розмови президентів України і США від 25 липня. З документа стало відомо, що глава Білого дому просив українського колегу провести розслідування проти Джо Байдена, який зараз є головним конкурентом Трампа на виборах 2020 року. Крім того, президент США домовився, що нове українське керівництво зв'яжеться з його особистим адвокатом Руді Джуліані та генпрокурором США Вільямом Барром, щоби провести це розслідування.