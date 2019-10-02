Порошенко фігурує у 12 справах Держбюро розслідувань - Труба



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П'ятий президент України Петро Порошенко Фото: Главком

В усіх справах процесуальний статус експрезидента - свідок

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба зазначив, що його відомство розслідує 12 кримінальних проваджень, у яких фігурує експрезидент Петро Порошенко.

Про це він заявив у інтерв'ю ТСН.

«На сьогодні у нас розслідується 12 кримінальних проваджень, у яких фігурує експрезидент Петро Порошенко. В усіх цих справах його процесуальний статус - це свідок», - зазначив Труба.

Він додав, що є провадження, де встановлюється можливість вчинення правопорушення за фактами ухилення від сплати податків та реалізації коштів за угодами щодо продажі заводу «Кузня на Рибальскому», а також за фактами можливих протиправних дій і легалізації коштів за фактами продажу телеканалу «Прямого», а також за фактами можливого втручання в діяльність судової системи.

«Фактів насправді є дуже багато, це як політичні рішення, а також деякі економічні рішення. Ці провадження порушені за зверненнями різних фізичних осіб. У частину цих кримінальних проваджень дійсно внесені відомості за зверненнями Андрія Портнова. Чи його звернення можуть бути політично заангажованими? Складно мені сказати. Але для мене важливо дати відповідь на запитання, чи може бути політично заангажоване розслідування, і я відповідаю – ні», - сказав Труба.

Як відомо, Порошенко не прибув у вівторок, 1 жовтня, до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) для проходження дослідження на поліграфі.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва дав дозвіл на допит Порошенка в Державному бюро розслідувань із застосуванням поліграфа. Порошенко заявив, що готовий відповісти на запитання із застосуванням детектора брехні в ефірі телеканалу «Прямий».

Як відомо, адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що Порошенко не отримував жодних повідомлень про будь-які слідчі дії, призначені на 1 жовтня.

Раніше ЗМІ повідомили, що Порошенку призначили на 1 жовтня психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.