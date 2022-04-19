Рада може проголосувати на присвоєння іноземцям звання «Герой України»

Нині велика кількість іноземців беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України

Народний депутат Олексій Гончаренко 18 квітня зареєстрував законопроєкт про присвоєння звання «Герой України» особам, які не є громадянами України. Про це передає «Главком».

Автор законопроєкту пропонує надавати звання «Герой України» іноземцям та особам без громадянства за здійснення ними геройського вчинку, пов’язаного із захистом прав і свобод громадян, незалежності та територіальної цілісності України або визначного трудового досягнення.

Крім цього, звання «Герой України» може бути присвоєно також посмертно іноземцю та особі без громадянства.

«З огляду на теперішню ситуацію, пов’язану із загрозою незалежності та територіальної цілісності України, поняття «Герой України» набуло в суспільній свідомості цілком відмінного змісту у порівнянні із змістом, який вкладався у це поняття в мирний час. Станом на сьогодні, значна кількість іноземців, беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України. Тому вважаю, що станом на сьогодні є нагода надати можливість присвоєння звання «Герой України» особам, що не є громадянами України, але своїми діями та мужністю довели самовіддане служіння Українському народу», – пояснив Гончаренко.

Наразі законопроєкт направлено на розгляд парламентського комітету.

Як відомо, в Україні триває 55-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.