  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Рада може проголосувати на присвоєння іноземцям звання «Герой України»

    Рада може проголосувати на присвоєння іноземцям звання «Герой України»
    фото з відкритих джерел

    Нині велика кількість іноземців беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України

    Народний депутат Олексій Гончаренко 18 квітня зареєстрував законопроєкт про присвоєння звання «Герой України» особам, які не є громадянами України. Про це передає «Главком».

    Автор законопроєкту пропонує надавати звання «Герой України» іноземцям та особам без громадянства за здійснення ними геройського вчинку, пов’язаного із захистом прав і свобод громадян, незалежності та територіальної цілісності України або визначного трудового досягнення.

    Крім цього, звання «Герой України» може бути присвоєно також посмертно іноземцю та особі без громадянства.

    «З огляду на теперішню ситуацію, пов’язану із загрозою незалежності та територіальної цілісності України, поняття «Герой України» набуло в суспільній свідомості цілком відмінного змісту у порівнянні із змістом, який вкладався у це поняття в мирний час. Станом на сьогодні, значна кількість іноземців, беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України. Тому вважаю, що станом на сьогодні є нагода надати можливість присвоєння звання «Герой України» особам, що не є громадянами України, але своїми діями та мужністю довели самовіддане служіння Українському народу», – пояснив Гончаренко.

    Наразі законопроєкт направлено на розгляд парламентського комітету.

    Як відомо, в Україні триває 55-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рада може проголосувати на присвоєння іноземцям звання «Герой України»