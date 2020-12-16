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    Рада позбавила мандата нардепа Требушкіна

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    Руслана&nbsp;Требушкіна обрали мером Покровська - Рада позбавила мандата нардепа Требушкіна
    Руслана Требушкіна обрали мером Покровська
    Фото з відкритих джерел

    Нардеп став мером на Донеччині

    Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Руслана Требушкіна. Народні депутати схвалили відповідний проєкт постанови №4446.

    За припинення повноважень проголосували 327 парламентаріїв.

    «Припинити достроково повноваження народного депутата Требушкіна Руслана Валерійовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі №50, Донецька область, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень», - вказано у тексті документу.

    Зазначимо, що на місцевих виборах в Україні балотувалися 56 чинних народних депутатів. Так, 36 осіб йшли до обласних рад, 18 осіб - до міських рад, чотири - до районних рад. Жоден народний обранець не хотів стати депутатом сільської (селищної) ради.

    Требушкіна обрали мером Покровська.

    21 липня 2019 року Руслан Требушкін був обраний до Верховної Ради України 9 скликання по мажоритарному округу №50. Висуванець від політичної партії Опозиційний блок.

    Політична кар’єра Руслана Требушкіна почалася восени 2010 року. У жовтні він залишив крісло керівника комунального господарства і пішов на вибори мера Димитрова (зараз – Мірноград). Які виграв 12 листопада. А 3 грудня 2015 року посадовець зайняв крісло глави Покровська, отримавши 83,53% голосів виборців. 

     Читайте також: Донецька мажоритарка. Кому переписав свій округ 86-річний Юхим Звягільський?

     

    Теги: Верховна Рада Опозиційний блок вибори Донеччина партії мер
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