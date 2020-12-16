Резерву держслужбовців не буде: Рада провалила закон

Раніше комітет із питань організації державної влади рекомендував парламенту схвалити цей закон

В Україні не створять резерв державних службовців. Верховна Рада провалила доопрацьований законопроєкт №3491. За документ проголосували лише 224 нардепи.

Раніше комітет із питань організації державної влади рекомендував парламенту схвалити цей закон. Зокрема, комітет зберіг концепцію та ключові положення ухваленої Верховною Радою редакції закону про запровадження кандидатського резерву. У доопрацьованій редакції також пропонували відновити конкурси на державну службу та оголосити конкурси на посади держслужби.

Нагадаємо, на початку липня парламент схвалив у другому читанні відповідний законопроєкт №3491 про створення такого резерву. У кінці липня президент Володимир Зеленський ветував цей законопроєкт і повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями. У вересні нардепи відправили на доопрацювання в профільний комітет цей законопроєкт із пропозиціями Зеленського.

Закон зокрема передбачав, що осіб, які набрали високі бали під час конкурсу на державну службу, але не перемогли, вноситимуть в електронну базу. Так, у всіх кандидатів буде власний електронний кабінет. Через нього фахівців автоматично запрошуватимуть до участі в конкурсах на інші посади, що відповідають їх досвіду й рівню освіти.

Згідно з документом, інформація за вказаними кандидатами у базі кандидатського резерву мала перебувати протягом року – з дати опублікування інформації про переможця конкурсу або про відсутність такого.

Президент зокрема пропонував скасувати положення про те, що суб’єкт призначення може звільнити держслужбовця категорії «А» з посади з власної ініціативи, за поданням прем’єр-міністра України або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника держоргану) протягом чотирьох місяців з дня призначення прем'єра або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника держоргану).

Крім того, глава держави пропонував ще одну новацію. За рішенням суб’єкта призначення або керівника держслужби осіб, призначених шляхом добору та укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, можуть призначити на відповідні посади чи перевести на рівнозначні або нижчі вакантні посади в цьому органі без обов’язкового проведення конкурсу. Має бути врахована строковість призначення на відповідні посади держслужби.

У середу, 16 грудня, Верховна Рада зняла вікові обмеження для державних службовців. Відповідно до закону №4096, держслужбовця за рішенням суб'єкта призначення можуть залишити на службі після досягнення 65-річного віку за його згодою.



