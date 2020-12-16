Рада звільнила очільника Міністерства ветеранів Бесараба

Сергій Бессараб очолив Міністерство з питань ветеранів у березні 2020 року

Народні депутати висловили невдоволення відсутністю міністра на засіданні й тим, що він не надав звіт

Верховна Рада України звільнила міністра ветеранів Сергія Бесараба. Народні депутати схвалили відповідний проект постанови №4498.

У профільному комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відзначили, що однією з причин відставки Бесараба стала хвороба.

Народні депутати висловили невдоволення відсутністю міністра на засіданні й тим, що він не надав звіт за результатами виконаної роботи.

Зазначимо, що генерал-лейтенант Сергій Бессараб очолив Міністерство з питань ветеранів у березні 2020 року. Раніше він обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних сил.

Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков доручив комітетам розглянути заяви про звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів і міністра у справах ветеранів. За словами спікера, в парламент надійшли заяви цих міністрів про відставку, нардепи розглянуть їх на пленарних засіданнях у середу та четвер.

15 грудня заступниця голови фракції «Слуга народу» Галина Янченко повідомила, що на посади міністрів у справах ветеранів, енергетики та освіти і науки розглядається низка кандидатур.

На цю посаду міністра енергетики розглядається Юрій Вітренко, а на посаду міністра освіти пропонують Сергія Шкарлета. Ім'я кандидата на посаду міністра у справах ветеранів Янченко не уточнила.

За даними ЗМІ, Рада незадоволена роботою низки урядовців, зокрема, найбільше претензій у нардепів до роботи міністрів освіти Сергія Шкарлета, охорони здоров'я Максима Степанова, фінансів Сергія Марченка, економіки Ігоря Петрашка та соцполітики Марини Лазебної.

Ще один міністр, роботою якого незадоволені - очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій. Джерела ЗМІ у міністерстві і у фракції «Слуга народу» напруження з Криклієм пояснюють тим, що міністр майже «не дослухається до рекомендацій» керівництва профільного комітету. Плюс у нього нібито виник конфлікт з групою депутатів, близькою до Ігоря Коломойського.



