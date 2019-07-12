Донецька мажоритарка. Кому переписав свій округ 86-річний Юхим Звягільський? вибори

На цих виборах старійшина Верховної Ради Юхим Звягільський вперше не балотується. Його округ перейшов до топ-менеджера підприємства Ріната Ахметова Муси Магомедова

Сепаратисти та «ветерани» партії Януковича отримали шанс повернутися у вищу лігу української політики

Попри війну, яка охопила Донеччину, цей регіон досі залишається найблагодатнішою територією для проросійських політиків і партій. Нині тут, на 12-ти округах, триває найзапекліша боротьба між кандидатами від «Опозиційного блоку» та «Опозиційної платформи – За життя». Через амбіції олігархів Віктора Медведчука, Сергія Льовочкіна з одного боку та Ріната Ахметова з Вадимом Новинським – з іншого колишній монолітний табір «регіоналів» розколовся. Конкуренцію їм намагаються скласти «нові обличчя»: на цих виборах вони зібрались під дахом популярної на Сході «Слуги народу».

Втім, на донецьких округах трапляються й несподівані персонажі, які рушили до парламенту самостійно: тут і син вбитого у буремні 90-ті впливового донецького бізнесмена Щербаня, і сестри Савченко, і відверто одіозні сепаратисти, і люди з орбіти Сім’ї Януковича.

Округ №45

Міста Авдіївка, Ясинувата, Київський район міста Донецька, Ясинуватський район

11 кандидатів: п’ятеро з них – від партій, шестеро – самовисуванці

Найменший на Донеччині округ за кількістю виборців: його межі розділила війна, більшість території залишилася окупованою. Негласно завжди це був округ Юхима Звягільського - найстаршого нардепа цієї Ради. Він досі не пропустив жодного скликання українського парламенту. На цих виборах 86-річний Звягільський не балотується – вперше!

На цьому окрузі «Опозиційний блок» висунув Мусу Магомедова, генерального директора Авдіївського коксохімічного заводу, що входить до групи «Метінвест», яка належить олігарху Рінату Ахметову. Підприємство багато разів попадало під обстріл, в результаті чого місцеві мешканці залишались без води і тепла. Магомедов у себе на сторінці у Facebook оперативно інформував про пошкодження, уникаючи оцінок та інформації про те, хто і звідки стріляв, а також про перебіг ремонту. Завдяки цьому став дуже відомою постаттю в інформаційному просторі регіону. Судячи із дописів у соцмережі, відстоює проукраїнську позицію.

Ще одна політсила, яка є популярною у регіоні, «Опозиційна платформа - за життя», виставляє тут кандидатку Анастасію Петренко - координаторку гуманітарних місій Національної платформи «Жінки за мир» у Донецькій області, директорку творчого центру «Анастасія». Петренко відома своїми проросійськими поглядами, через які 30 червня з нею сталась неприємність: у Краматорську активісти обсипали її борошном. Так, Петренко прийшла до суду, де розглядалась апеляційна скарга щодо законності передвиборчої реклами її однопартійця Юрія Солода (балотується у окрузі №47). В скандальній рекламі кандидата використовується слоган «Відновимо відносини з Росією - повернемо мир на Донбас».

Активісти обсипали Петренко борошном (фото з відкритих джерел)

Втім, саме Магомедова, а не Петренко, вважає своїм основним конкурентом Віра Савченко, молодша сестра народного депутата Надії Савченко, яка нині перебуває під слідством. І тоді, коли Надія була в російській в’язниці, і у період, коли сиділа в слідчому ізоляторі СБУ, Віра інформувала про стан здоров'я сестри, про перебіг судового розгляду справ проти Надії. Також Віра – помічник сестри-нардепа. Нині ж вона не просто представник Надії, а керівник політсили «Громадсько-політична платформа Надії Савченко». Вони з Надією, яка балотується на іншому окрузі на Донеччині, – киянки. Віра Савченко пояснила «Главкому» своє балотування на Донбасі так: «Доля Надії безпосередньо пов’язані із цим регіоном. Йдеться навіть не про політичну долю, а про те, за що вона платила кров’ю. Оскільки нам не вдалося назбирати 4 млн грн (сума, необхідна для того, щоб партія йшла списком), то семеро людей з нашої партії пішли мажоритарниками, з них четверо – на Донбасі. Наша задача тут – об’єднувати українців».

ЗМІ закидають Вірі роботу на країну-агресора, і головний аргумент на користь цього припущення -зв’язки з кумом президента РФ Віктором Медведчуком: він свого часу відіграв ключову роль у визволенні Надії з російського полону. Віра і не приховує, що контактувала з одіозним політиком. «У 2015 році, коли займалися звільненням Надії, я не раз говорила з Медведчуком виключно щодо звільнення сестри. Так само роблять багато родичів полонених політв'язнів», – зазначила вона.

Медведчук не раз виручав сестер. Так, у 2016 році він посприяв звільненню вже Віри з рук росіян. 27 квітня 2016-го російські прикордонники стверджували, що Віра нібито перебуває у федеральному розшуку за образу чеченського судді у справі українців Миколи Карпюка і Станіслава Клиха і не хотіли випускати її за межі держави. За словами Віри, найбільшу роль у її звільненні і пропуску в Україну відіграв саме Медведчук. «У цій ситуації найбільше спрацював Медведчук, і до ранку, до десятої години, консул мене забрав», — визнала вона.

Рік тому Віра в одному з інтерв’ю наполягала, що одіозний Медведчук, попри свої кумівські зв’язки з Путіним, насправді не є агентом Кремля. «Наскільки я знаю з книг, агентура, це дуже непримітні люди. Якщо вони популярні і постійно на виду, то так працювати неможливо», - заявила вона.

«Слуга народу» висуває на цьому окрузі Георгія Кюрджиєва – бізнесмена, керівника кількох підприємств (оренда нерухомості та аграрне виробництво). Кюрджиєв вирішив піаритися на спорті: 6 та 7 липня за його підтримки в Авдіївці відбулися змагання з міні-футболу.

Від «Європейської солідарності» тут балотується Юлія Оцвера – вихователь-методист дитячого садка, авторка навчально-виховних програм для дітей дошкільного віку.

Округ №46

Міста Бахмут, Лиман, частина Бахмутського району

Шестеро кандидатів: троє – від партій та троє самовисуванців

Цей округ тривалий час «належав» президенту-втікачу Януковичу та його соратникам. За даними ЗМІ, територію досі контролюється родиною Клюєвих. У 2002-му на окрузі вперше переміг регіонал, заступник голови Донецької ОДА Андрій Клюєв. У 2012 та 2014 роках тут балотувався та переміг його молодший брат Сергій. Тож не дивно, що одіозний політик, який після кривавих подій на Майдані впродовж кількох років відсиджувався у Росії, спробував пройти до Верховної Ради знову через цей округ від загадкової «Ліберальної партії». Втім, завдяки активістам, які організували акцію із вимогою заборонити Клюєву, а заодно і скандальному блогеру Анатолію Шарію брати участь у виборах, повернення «сірого кардинала» Партії регіонів зірвалось.

На цьому окрузі від «Опозиційної платформи – За життя» балотується бізнесмен Федір Христенко. Народився на Донеччині, у Старогнатівці, нині живе під Києвом. Христенко сам розповідав, що до війни займався пасажирськими автоперевезеннями в Донецьку, потім переїхав до Києва, де став бізнес-консультантом. У 2014-му був довіреною особою кандидата в президенти Петра Порошенка.

Христенка всіляко підтримує його друг, голова Бахмутської райради Євген Пластун. Саме його автомобіль Toyota Land Cruiser 200 використовував кандидат під час поїздки до виборців Бахмуту. Увечері 27 червня машину підпалили. «Мабуть, вирішили, що це автомобіль Федора, тому що здійснювати подібні дії щодо мене причин немає», - розповів Пластун.

Серед іншого про Христенко відомо, що на минулий день народження коханої дружини Марини Кандаурової (14 грудня) він влаштував грандіозне свято: запросив Вєрку Сердючку, групи Mozgi і Kazka, Ані Лорак, Світлану Лободу, російського коміка Олександра Ревву (Артур Пірожков), французьку співачку Алізе і триб'ют-шоу Адріано Челентано. Ведучими вечора були Леся Нікітюк та Дядя Жора. Але святкування відбулось не у Горлівці, а в п'ятизірковому столичному готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv. За даними ЗМІ, Mozgi виступають за 15-20 тис. євро. Середня вартість виступу Світлани Лободи, Олександра Ревви і Ані Лорак на приватному заході - від 50 тис. євро, виступ Вєрки Сердючки стартує від 25 тис. євро.

Зірки на дні народження Кандаурової (фото з відкритих джерел)

Програма цього кандидата серед іншого передбачає закон про амністію і вибори на Донбасі, відновлення відносин з РФ, нейтралітет і позаблоковий статус країни.

Партія-конкурент «Опозиційний блок» у окрузі висунула кандидата Дмитра Реву, сина міського голови Бахмута Олексія Реви. За даними ЗМІ, Дмитро, в анкеті на сайті ЦВК у якого скромно вказано «безробітний», монополізував автобусні маршрути через лінію зіткнення, а його підприємство отримує більшу частину дотацій на перевезення пільговиків. Приписують синові мера також бізнес у сфері торгівлі, сільського господарства, нерухомості і нафтопродуктів.

Дмитро Рева був депутатом Верховної Ради 6-го скликання від Партії регіонів – щоправда, обирався за списком, а не по мажоритарці. Він не відзначився активною законодавчою роботою: за 5 років був співавтором однієї невеликої правки до закону «Про Національний банк України». балотувався також до 7-го і 8-го скликань, однак не переміг. На вибори-2019 йде з нестандартними для регіонала обіцянками: посилення боєздатності армії, підтримка децентралізації, економічні реформи для членства в Євросоюзі, подолання енергетичної залежності.

Боротися із «опоблоківцем» та представником «Опоплатформи» за місце під куполом буде кандидат від «Слуги народу» 27-річний Родіон Вощанов. Народився у Бахмуті, 10 років тому переїхав до столиці, де здобув дві вищі освіти – юридичну та економічну в престижному університеті Шевченка. Засновник ТОВ «Роджен груп», діяльність якого – оптова торгівля фруктами та овочами. Також Вощанов зареєстрований як ФОП з надання інформаційних послуг. У 2015-му балотувався до Київської міськради від «Демальянсу», однак не пройшов.

Крім того, саме цей округ обрав чинний нардеп від «Народного фронту» Костянтин Матейченко. Він йде самовисуванцем. Як писав «Главком», у зв’язку із катастрофічно низькими рейтингами партія порадила своїм депутатам випробувати самостійно долю на округах. Матейченко – ексголова Краснолиманської райадміністрації, командир батальйону «Артемівськ».

Округ №47

Місто Слов’янськ, Олександрівський, Слов’янський райони

19 кандидатів: семеро - від партій, 12 – самовисуванці

Округ цікавий тим, що на позаминулих виборах тут переміг син тодішнього прем'єра Миколи Азарова Олексій, який у Слов'янську до цього взагалі ніколи не бував. Втім, попри те, що у місті його ніхто не знав, Олексій зміг у максимально короткі терміни завоювати народну любов. Секрет простий: за час виборчої кампанії на окрузі з держбюджету було витрачено понад 100 млн грн. Ці кошти пішли на газифікацію, ремонт шкіл, проведення водопостачання, закупівлю медичного транспорту, реконструкцію залізничного вокзалу Слов'янська. Азаров-молодший не гребував і дрібними подарунками: м'які іграшки, солодощі та кавоварку дитсадку «Топольок», нові ранці першокласникам, футболістам дворових команд - м'ячі, інвалідам на візках - спеціальний тенісний стіл, а співробітникам газових служб він презентував мобільні телефони. Апогеєм передвиборчих чудес стали три концерти на День незалежності, які Олексій Азаров влаштував у Слов'янську, Черкаському та Олександрівці (міста, що входять в округ), де виступали співачки Міка Ньютон, Катерина Бужинська та Таїсія Повалій. У День міста Святогорська потенційних виборців Азарова-молодшого розважали запрошені групи «Добрі молодці» і «Брати Карамазови». Звісно, місцеві мешканці не могли встояти перед такими щедротами і масово (76,10%!) проголосували за чарівника окружного масштабу.

Цього ж разу від «Опозиційного блоку» на окрузі балотується Вадим Лях, мер Слов’янська. Перед тим був депутатом міськради від Партії регіонів. До січня 2016 року категорично відмовлявся розмовляти українською – як він сам пояснював, щоб «не виглядати клоуном». Втім, в останні роки (після ухвалення закону «Про принципи державної мовної політики») інколи користується державною під час публічних виступів.

У кінці травня цього року від поліції отримав два адмінпротоколи про корупцію. Звинувачення у корупції Лях пов’язує «із початком передвиборчих перегонів» та пригрозив судом НАЗК. Подальша доля справ проти Ляха поки невідома.

Лях зізнавався, що близький до регіонала Бориса Колеснікова, який і переконав його балотуватися.

Від «Опозиційної платформи» балотується Юрій Солод – чинний народний депутат, переможець минулих виборів на цьому окрузі. Проживає у Києві. Солод - чоловік Наталії Королевської, яка теж переметнулась до нового політичного проекту Медведчука. За свою каденцію Солод самостійно не написав жодного законопроєкту, завжди виступав співавтором законодавчих ініціатив Королевської. Втім, з дружиною Солод не лише разом пише закони, а й займається експортом кольорових металів до Європи. На думку прокурорів Антикорупційної прокуратури, цей бізнес ведеться з порушенням законів. Солод також відзначився поганою пам’яттю: «забув» задекларувати власне авто – «Ренж ровер» представницького класу.

Чоловік Королевської завжди виступав співавтором її законодавчих ініціатив

У своїй рекламі Солод традиційно для кандидатів «Опоплатформи» закликає відновити відносини з Росією. На його думку, лише таким чином можливо повернути мир на Донбас. Суд визнав таку агітацію допустимою.

Від «Слуги народу» на окрузі балотується Василь Патлачук. Назвати його новим обличчям української політики складно: кандидат вже тричі балотувався на парламентських виборах, двічі висуваючись за списком Компартії – безуспішно. Доцент Національної академії фіскальної служби. Вже здійснив спробу підкупу виборців: нещодавно у Слов’янську відбувся безплатний концерт «95 кварталу» - перед входом у концертну залу стояв банер партії з прізвищем Патлачука.

Також на цьому окрузі балотується чинний депутат Олег Недава, який на минулих виборах переміг на мажоритарці в Донецькій області, щоправда, на іншому окрузі, 53-му. Недаву пов’язують із впливовим екссоратником Януковича Юрієм Іванющенком (Юра Єнакієвський), який, як писав «Главком», вірогідно, на минулому тижні повернувся у Київ. Після перемоги на виборах увійшов до фракції Блоку Петра Порошенка. Українці могли запам’ятати цього депутата завдяки відео, на якому колега по фракції, представник президента у парламенті Ірина Луценко після голосування за реінтеграцію Донбасу, кричала йому через пів зали «Олег! Недава! Винеси козла нафіг!». Так Луценко пропонувала соратнику посунути «свободівця» Юрія Левченка, який намагався заблокувати трибуну.

Округ №48

Місто Краматорськ

21 кандидат: 16 – самовисуванці, п’ятеро – від партій

На цьому окрузі «Опозиційний блок» не висуває свого кандидата. А от від «Опозиційної платформи» балотується 59-річний Олександр Шевченко – депутат міськради Краматорська, член «партії пенсіонерів України». Він також є директором ТОВ «Стандарт Клінінг Сервіс Плюс», що займається торгівлею товарами господарського призначення.

Серед інших кандидатів – чинний нардеп Блоку Петра Порошенка Максим Єфімов, який на минулих виборах переміг на цьому окрузі. Для того, щоб знизити його шанси на перемогу, на окрузі застосовується технологія двійників: протистояти парламентарю буде тезка Максим Єфімов – щоправда з іншим по-батькові. Нардеп Єфімов — один із найбільших бізнесменів Краматорська: є співвласником Старокраматорського машинобудівного заводу, президентом заводу «Енергомашспецсталь», серед співвласників якого — російська державна компанія «Росатом».

Від «Слуги народу» на окрузі балотується Євген Васілі – переселенець з Донбасу, підприємець, власник двох столичних барів: «Сплєтні» (відкрився у 2015-му), а також «Сплєтні: Secret edition». Також він відомий тим, що заснував майданчик для реп-батлів RapSoxBattle. У 2015-му балотувався до Київської міськаради від «Самопомочі» - безуспішно.

Округ №49

Міста Дружківка, Костянтинівка, Костянтинівський, Покровський райони

19 кандидатів: семеро – від політсил, 12 – самовисуванці.

Інтереси округу нині у Верховній Раді представляє Денис Омельянович. Його обирали тут двічі: 2012-го – балотувався від Партії регіонів і 2014-го - самовисуванем.

Запам'ятався цей депутат виборцям надзвичайно низькою активністю в окрузі. У поточному скликанні навіть зачинив свої громадські приймальні. Та й відвідував засідання парламенту без ентузіазму.

Омельянович - молодший бізнес-партнер відомого екс-регіонала Бориса Колеснікова, і саме він цього разу балотується тут від «Опоблоку». Омельяновича ж у списку кандидатів тепер немає. Саме цей округ з-поміж 12, що розташовані на Донеччині, був обраний Колесніковим невипадково - у нього тут є бізнес-інтереси: у Покровському районі розташовані потужності свинокомплексу «АПК-Інвест», а в Костянтинівці – кондитерське виробництво «Конті», якими володіє родина політика. Крім того, Колесніков контролює місцеві газету й інтернет-видання «Знамя индустрии». У квітні цього року журнал «Фокус» оцінив його статки у $264 млн.

Кандидат активно обробляє своїх виборців: від імені «Фонду Бориса Колеснікова»: мешканцям Дружківки та Костянтинівки пропонують безкоштовні курси в автошколі, екскурсії для школярів і студентів, дитячі абонементи до дружківського басейну, кулінарні курси від відомих шеф-кухарів тощо. Втім, Колесніков так захопився благодійністю, що втрапив у «ліфтовий скандал». Так, він похвалився тим, що коштами фонду у місті було відремонтовано 12 ліфтів, однак його слова спростував вже колишній голова Донецької ОДА Олександр Куць. За його словами, ліфти відремонтували за гроші з обласного бюджету.

«Опозиційна платформа» на зло Колеснікову висунула свого кандидата – мера міста Валерія Гнатенка. «Цар Дружківки», як його називають місцеві мешканці, особистість легендарна: борець із «бандерівським свавіллям», який весною 2014-го всіляко сприяв проведенню сепаратистського «референдуму», особисто наказував розвішувати по місту «прапори ДНР». До слова, після того, як Дружківка повернулась під контроль України 5 липня 2014-го, нікого з місцевих організаторів «референдуму» не було покарано. Гнатенко є у базі «Миротворця».

За даними ЗМІ, історія сходження Гнатенка починається у 90-х і міцно пов’язана із діяльністю місцевого криміналітету. Журналісти також звертають увагу на те, що за час роботи на посаді міського голови статки Гнатенка неухильно зростали. Так, під час першої каденції він побудував маєток на території, яка раніше належала міській лікарні, а під час другої звів ще два: один просто у міському парку, інший – на березі Сіверського Донця, в курортному селищі Щурово.

«Прославилась» також донька Гнатенка, яка, відповідно до її декларації, придбала елітну автівку за ціною, вдвічі нижчою за ринкову. На своєму «Ренж ровері» жіночка влетіла у «Деу Ланос», після чого жертва ДТП, водій «Деу Ланосу» виявився винним в аварії та ще й винним донці Гнатенка $30 тис.

Також відомо про міцну дружбу між Гнатенком та Олегом Недавою (балотується у окрузі №47, нині народний депутат БПП).

Ще один кандидат, який має шанси на перемогу, - це відомий комік, шоумен Сергій Сивохо – він балотується тут від «Слуги народу». Останні кілька років працює ведучим на радіо «П'ятниця» Українцям запам'ятався як суддя в гумористичному шоу «Ліга сміху», створеному командою «Кварталу 95». Область не чужа коміку – він народився у Донецьку, тут отримав дві вищі освіти. Тривалий час грав у КВК у складі різних команд, був теле- і радіоведучим. Неодноразово зізнавався у тому, що дружить із Володимиром Зеленським. Сивохо має високу впізнаваність, що збільшує його шанси на перемогу.

Сивохо каже, що його балотуватися його вмовив Зеленський

Округ №50

Міста Добропілля, Мирноград, Покровськ, Добропільський район

12 кандидатів: п’ятеро – від партій, семеро – самовисуванці.

На минулих виборах на окрузі переміг самовисуванець, ексрегіонал Євген Гєллєр. Перед тим він двічі був нардепом, обираючись за списками Партії регіонів. Його називали «касиром» цієї політсили. У 2014-му Гєллєр зрікся Партії регіонів і вперше балотувався по округу, де його мало знали. На цей раз Гєллєр знову йде за списком «Опозиційного блоку».

А від цієї політсили тут балотується Руслан Требушкін - Покровський міський голова, один з найбідніших українських мерів (якщо вірити декларації). При цьому сім’я Требушкіна у Києві веде розкішний спосіб життя (якщо вірити ЗМІ). Родина мера Покровська проживає у квартирі елітного житлового комплексу «Новопечерські Липки». Діти Требушкіна вчаться в елітній Новопечерський школі, де працюють кращі українські і зарубіжні викладачі, тренери і психологи. Вартість навчанню тут варіюється від $11 тис. до $13 тис. на рік.

Сам Требушкін запамятався українцям своїми сепаратистськими промовами. У 2014-му, коли він був мером сусіднього з Покровськом Мирнограда, політик відкрито підтримував Антимайдан у Києві і організовував мітинги в підтримку Януковича. Навесні того ж року Руслан Валерійович, згадуючи анексію Криму, казав, що «вдячний Путіну за те, що він зробив». До слова, коли Требушкін очолив Покровськ, він, за даними журналістів та містян, змінив директорів усіх шкіл та дитячих садочків на проросійськи налаштованих, які змушували вчителів викладати предмети російською, попри те, що підручники були українською.

Минулого року мер Покровська також відзначився тим, що близько півроку був відсутній на своєму робочому місці. Требушкін є фігурантом кількох кримінальних проваджень, пов'язаних з корупцією.

Конкурувати із Требушкіним буде відверто слабка висуванка від «Опозиційної платформи» - 65-річна Катерина Сахарова. Вона не має політичного досвіду. Сахарова – глава Покровської районної організації людей з інвалідністю, працює заступником директора у Територіальному центрі соціального обслуговування.

«Слугу народу» на окрузі представить Тетяна Романцова – юристка, випускниця Донецького інституту внутрішніх справ. Нині керує проектом «Соціальний правовий центр», який надає безплатні юридичні консультації громадянам.

Ще один помітний кандидат на окрузі – самовисуванець Андрій Аксьонов, міський голова Добропілля. У минулому році МВС оголошувало його у розшук – у зв’язку із візитом до окупованого Криму. Крім того, правоохоронці підозрювали кандидата у розтраті державного майна.

Округ №51

Микитівський, Центрально-Міський райони міста Горлівки, частина Бахмутського району

26 кандидатів: 20 – самовисуванці, шестеро – від партій

Цей округ найменший в Україні, до його складу входять всього дві виборчі дільниці.

«Опозиційна платформа» висуває тут сильного кандидата: Андрія Альошу, якого називають людиною Юрія Іванющенка та сина президента-втікача Олександра Януковича. Вже 20 років він - бізнесмен, і своєму процвітанню, як пишуть ЗМІ, завдячує зв’язкам з криміналітетом. З 2010 року Альоша був депутатом Донецької міської ради, а також президент фінансово-промислової корпорації DMS, яка займається будівельним бізнесом.

За даними ЗМІ, DMS і інші підконтрольні депутату підприємства, вигравали тендер за тендером завдяки протекції нардепа Юрія Іванющенка - наближеного до Сім’ї Януковича. У 2013 році оточення Якуковича відправило Альошу підкорювати Запоріжжя на посаду радника губернатора Запорізької області, саме тому його охрестили «смотрящим» по області. Альоша активно проводив кадрові зміни, піти всупереч його вказівкам не ризикував навіть обраний мер міста.

ЗМІ також не виключають, що саме Альоша був пов’язаний з зачисткою Євромайдану у Запоріжжі в 2014 році.

Альоша - любитель дорогих автівок. У 2012 році на засідання Донецької міськради він приїхав на Rolls Royce Phantom 2005. У 2016-му він користувався Cadillac Escalade.

Проти Альоші «Опозиційний блок» протиставив Олександра Вишнякова. Це - один із керівників з розвитку ТОВ «Метінвест Холдинг» (що належить Рінату Ахметову). У минулому Вишняков був керівником благодійного Фонду Ріната Ахметова. Серед іншого, виступає за зняття торговельної блокади Донбасу та відновлення транспортного сполучення між тимчасово окупованою та підконтрольною Україні територіями.

На тлі пестуваних олігархами Альоші та Вишнякова висуванець від «Слуги народу» виглядає дуже тьмяно: можливо, партія просто зливає округ впливовішим гравцям. Конкурувати з ними буде 25-річний Дмитро Радченко – підприємець, переселенець, який нині мешкає у Києві.

Крім того, на цьому окрузі балотується чинний нардеп Наталія Веселова, яка на минулих виборах пройшла по списку «Самопомочі», представляла волонтерський блок батальйону «Донбас». На цей раз її висуває партія «Сила людей». Веселова народилась у місті Слов’янськ. У 2017-му її виключили з фракції за підтримку законопроекту про реінтеграцію окупованих територій.

І на десерт: на цьому окрузі балотується нардеп Надія Савченко. З липня 2014 року за незрозумілих обставин опинилася в російському СІЗО, звільнена внаслідок українсько-російської політичної угоди на найвищому рівні. Помилувана указом президента РФ від 25 травня 2016 року.

Нині її судять за державну зраду та тероризм. За версією слідства, Савченко і голова «Офіцерського корпусу» Володимир Рубан планували «широкомасштабні терористичні атаки» в центрі Києва. Для цих цілей вони нібито домовилися про постачання зброї з ватажком бойовиків «ДНР» Олександром Захарченко (був убитий в серпні минулого року). Савченко свою провину не визнає.

Однак вироку суду ще немає, тому на сайті ЦВК зазначено, що у кандидатки «судимість відсутня».

Надія залишається Героєм України: президент Петро Порошенко 2 березня 2015 присвоїв це звання, коли вона ще була в російському полоні. Щоправда, днями на сайті президента була зареєстрована петиція про те, щоб забрати у Надії «Героя». Наразі петиція набрала понад 13 тис. голосів.

Втім Савченко не журиться, а активно спілкується з виборцями. Цього тижня вона опублікувала фотозвіт про те, як у селищі Зайцево Бахмутського району розчистила селищну загальну криницю. «На розчищення території навколо криниці пішло п'ять годин часу - з 12 год до 17 год. Криничницю замовили. Плануємо встановити на наступному тижні», - зазначила Савченко і підкріпила звіт фотографіями.

Надія розчищає криницю

«Є така біда: на цей округ автобусами повезуть людей з окупованих територій – начебто проголосувати за відкріпними талонами. Злий фокус полягає у тому, що пропуском назад для цих людей є фотокартка бюлетеня з галочкою «за кого треба». Це проблема», - розказала «Главкому» сестра Надії Віра Савченко. На питання про те, за кого ж «треба», Віра прізвища не назвала.

Округ №52

Міста Дебальцеве, Торецьк, Калінінський район міста Горлівки, частина Бахмутського району

17 кандидатів: вісім – від партій, дев’ять – самовисуванці

На минулих виборах тут переміг ексрегіонал Ігор Шкіря, який був самовисуванцем. У парламенті він доєднався до групи «Відродження». На цих виборах на окрузі не балотується.

Від «Опозиційного блоку» тут балотується Валерій Коновалюк – народився у Донецьку, закінчив Московське вище військове командне училище. Коновалюк – нардеп кількох скликань, був членом Партії регіонів. Після Помаранчевої революції політик вирішив піти з Партії регіонів. Після того долучився до партії Сергія Тігіпка «Трудова Україна», а коли Тігіпко залишив цю політсилу, Коновалюк її очолив. Втім, у 2007-му він вирішив включити свою партію до Партії регіонів, а сам увійшов до виборчого списку «регіоналів», за яким і отримав депутатський мандат, пройшовши до Верховної Ради VI скликання. Втім, у 2012-му знову залишив Партію регіонів, на цей раз через «незгоду з політикою Януковича і діяльністю, що призвела до глибокої соціально-економічної кризи».

Втім, докорінно погляди Коновалюка від поглядів Януковича навряд чи відрізняються, адже кандидат відомий своїми проросійськими заявами. Приміром, Коновалюк не гребує виступати на каналах країни-агресора.

У 2014-му Коновалюк балотувався на посаду президента.

Протистояти йому буде бізнесмен Олег Погодін від «Опозиційної платформи» - керівник Донецької регіональної організації партії. Сталою партійною орієнтацією цей кандидат не відрізняється: у 2007 році балотувався до парламенту за списком БЮТ, у 2012-му намагався проти до Ради за списком «Україна – Вперед!» - партії своєї куми Наталії Королевської. У 2013-му, як пишуть ЗМІ, на посаді директора Фонду соціального страхування із тимчасової втрати працездатності вибудував корупційні схеми з відмивання мільйонів з держбюджету. У 2014-му був призначений на посаду першого заступника міністра соцполітики.

Представляти «Слугу народу» на окрузі буде Сергій Губа, маловідомий на окрузі комерційний директор ТОВ «Торг Сіті», який нині проживає у Києві.

Крім того, на окрузі є висуванка від політсили Надії Савченко – Тетяна Проторченко, помічниця нардепа та її прессекретарка. У 2012 році вона намагалася пройти по мажоритарці до парламенту від «Партії малого і середнього бізнесу в Україні», однак безуспішно. Нині Тетяна усіляко підтримує Савченко, з усіх судів проти Надії робила відеозйомку, яку публікувала у соцмережах. Проторченко регулярно записує невеликі відеоролики (під час керування автівкою), у яких розмірковує про поточну ситуацію в політиці та закликає підтримати Надію Савченко та її партію.

Округ № 57

Кальміуський район, частина Лівобережного району (виборчі дільниці № 142356 – 142411) міста Маріуполь

11 кандидатів, шестеро - від партій і п’ятеро – самовисуванці

Від «Опозиційного блоку» тут балотується чинний нардеп Вадим Новинський – ексрегіонал, одіозний персонаж. Широко відомий своєю набожністю та відданістю московській церкві. Він є засновником фінансово-промислової групи «Смарт-Холдинг» та власником блокпакету компанії Ахметова «Метінвест», власником низки продовольчих холдингів та двох суднобудівних заводів.

Вадим Новинський з предстоятелем Московської церкви в Україні Онуфрієм

Народився у Росії, у 2012 році отримав від Януковича українське громадянство. Сам Новинський розказував про це так: «Підставою для надання мені громадянства колишнім президентом України (Януковичем) було прохання міністра економіки уряду Азарова Петра Порошенка». Пізніше генеральний прокурор Юрій Луценко підтвердив слова Новинського. «Так, це правда. Міністр економіки не раз і не два підписував відповідні папери», - сказав він.

Вже при новій владі Новинський використовував всі можливості для того, щоб розказати, яка погана політика Порошенка та як Україні потрібно подружитися з Росією. Не цурається роздавати інтерв’ю кремлівській пропагандистській пресі.

У 2017-му Новинського позбавили депутатської недоторканості: політика підозрюють у незаконному позбавленні волі людини та перевищення влади. ГПУ стверджує, що він був одним з організаторів викрадення архієпископа Олександра (Драбинка) - особистого помічника нині покійного митрополита Української православної церкви (Московського патріархату) Володимира. Новинський, звісно, своєї провини не визнає і вважає справу політичною.

Протистояти одіозному проросійському діячеві буде 26-річний Владислав Філімонов від «Опозиційної платформи», який раніше очолював Донецьку обласну організацію партії «За життя». Відомо, що батько кандидата, Євген Філімонов, - колишній високопоставлений офіцер СБУ, був першим заступником начальника Київського ГУ СБУ і заступником і начальником столичного УБОЗ. 1 травня 2016 року Філімонова-старшого затримали співробітники прокуратури при отриманні хабара в півмільйона доларів. Однак старі зв’язки допомогли йому уникнути відповідальності і він просто пішов на заслужений відпочинок.

Від «Слуги народу» балотується В'ячеслав Салгалов - глава Талаківської сільради, до складу якої входять два села - Гнутове і Ломакине.

Округ №58

Приморський, Центральний райони міста Маріуполь

21 кандидат: 10 – від партій, 11 – самовисуванці

На минулих виборах в окрузі переміг бізнесмен Сергій Тарута, самовисуванець. На цей раз він іде у Раду у списку «Батьківщини» під прохідним другим номером.

Тимошенко на цих виборах взяла у першу п’ятірку грошовитого Сергія Таруту та ексголову СБУ Валентина Наливайченка

«Опозиційний блок» на окрузі висунув Сергія Магеру, директора з регіонального розвитку підприємства «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ільіча» (є частиною холдингу «Метінвест» Ахметова). Магера також є депутатом Маріупольської міськради.

«Опозиційна платформа» протиставить Магері Валентина Рибачука, заступника директора з розвитку та правових питань ДП «Укрхімтрансаміак». Згідно з декларацією, він заможна людина: має елітні автівки, купу нерухомості. У 2002 році балотувався до Верховної Ради за списком СДПУ(о) Медведчука. У 2006-му здійснив другу спробу потрапити у парламент - за списками Блоку Держава-Трудовий Союз. Після цього не облишив спроб потрапити до парламенту: на минулих виборах намагався туди потрапити самовисуванцем. Проживає у Слов’янську.

Від «Слуги народу» по округу піде 32-річний Віктор Романюк - підприємець, який нині проживає у Києві. Закінчив Харківський національний аграрний університет за фахом «Агрономія». Спеціалізується на розробці і впровадженні програмного забезпечення для оптимізації роботи банківських установ і впровадження біометричних систем контролю доступу для розрахунку робочого часу на підприємствах.

Округ №59

Міста Вугледар, Новогродівка, Селидове, Великоновосілківський, Мар’їнський райони

28 кандидатів: п’ятеро - від партій, решта – самовисуванці

На минулих виборах тут переміг самовисуванець Сергій Сажко, який згодом долучився до фракції «Опозиційний блок». На цей раз він теж балотується, і теж – шляхом самовисування. 30 жовтня 2014 року тоді ще мер Курахово Сажко взяв участь у мітингу на підтримку «ДНР». До слова, за кілька днів прокуратура Донецької області оголосила його в розшук в рамках розслідування кримінального провадження щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (сепаратизм). Щоправда, ця справа жодних негативних наслідків для тодішнього кандидата не мала. Тоді на кілька днів для «проведення роз’яснювальної роботи» його викрадали члени Правого сектору, однак кандидат повернувся додому цілий

Мітинг «ДНР»

На цьому окрузі «Опозиційний блок» не висував свого кандидата, а от «Опозиційна платформа» делегувала сюди Володимира Мороза. Це - колишній голова Мар'їнської райдержадміністрації, керівник районної військово-цивільної адміністрації (звільнився 9 липня), родом з Донеччини.

«Слугу народу» на окрузі представлятиме Наталія Цибань, випускниця юридичного факультету Донецького національного університету. Нині заступник директора ТОВ «Укрхімпромторрг». До того вона представляла Зеленського на окрузі. За даними ЗМІ, жіночка має російське громадянство, бізнес в окупованому Криму, ба більше – за її компанією тягнеться шлейф оборудок. На Цибань зареєстровано ТОВ «Міжнародний розважальний комплекс «Гаюс» (Сімферополь). Наразі ТОВ «МРК «Гаюс» належить 90% власності у будівельному ТОВ «Сабріна і К», яке було зареєстроване в Ялті в березні 2015 року за російським законодавством.

Наталії Цибань також належить ПП «Оазіс», зареєстроване на окупованій території – в Макіївці. Співзвучну назву має і ресторан подружжя Цибань в Приморському парку кримської Ялти – «Оазіс-Парк». Рекламує Цибань свій ресторан і в забороненій в Україні соцмережі «Вконтакте»:

Цікаво, що у Facebook Цибань презентує себе як частину очищеної, оновленої та відповідальної влади.

Округ №60

Бойківський, Волноваський, Мангушський, Нікольський, Новоазовський райони, частина Лівобережного району міста Маріуполь

13 кандидатів, шестро – від політсил, семеро – самовисуванці

На минулих виборах тут переміг Дмитро Лубінець, який балотувався від Блоку Петра Порошенка. На цей раз він тут – самовисуванець. Законодавча діяльність нардепа досить активна, та й з відвідуванням засідань усе гаразд.

Лубінець був одним із 59-ти нардепів, хто звертався до Конституційного суду із проханням визнати статтю про незаконне збагачення такою, що не відповідає Основному закону.

Від «Опозиційної платформи» на окрузі балотується Артем Марчевський – генеральний продюсер телеканалу «112 Україна» (який, як відомо, через нардепа Тараса Козака входить у сферу впливу одіозного Віктора Медведчука, який є третім номером списку «Опоплатформи», а також її основним спонсором).

На противагу Марчевському «Опоблок» висунув Андрія Федая – депутата Маріупольської міськради, юриста, голову маріупольської організації «Опоблоку», помічника нардепа Олексія Білого (безпартійний, ексрегіонал). У декларації кандидата вказані п’ять квартир, земельна ділянка та будинок - уся ця власність записана на дружину Федая Юлію.

«Слуга народу» поставила на цей округ лікаря Олександра Безуглого. За даними сайту ЦВК, він є тимчасово безробітним. Має дві вищі освіти: закінчив медичний університет ім. Горького, а також Донецький державний університет управління за спеціальністю «менеджер-економіст». Працював головним лікарем у Волновасі.

Цікаво, що порошенківська «Європейська солідарність» також висунула на цьому окрузі медика: акушера-гінеколога з Волновахи Анатолія Полякова.

Від «Громадсько-політичної платформи Надії Савченко» в окрузі йде Микола Юзвінкевич – уродженець російського Ростова-на-Дону, громадянин України. Наразі він – сільський голова у Зеленому Ярі (Нікольський район Донеччини).

Крім того, на окрузі балотується самовисуванець Руслан Щербань - син вбитого у 1996-му легендарного донецького політика та бізнесмена Євгена Щербаня. Нині він голова Спостережної ради, ПАТ АКБ «Капітал», безпартійний.

Наталія Сокирчук, «Главком»