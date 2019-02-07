Рада проголосувала за курс на ЄС і НАТО



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Прийняття рішення зустріли оплесками

За рішення проголосували 334 депутати

Верховна Рада закріпила у Конституції курс України на Європейський союз та НАТО. За прийняття законопроекту №9037 у цілому на засіданні 7 лютого проголосували 334 депутати.

Прийняття рішення зустріли оплесками.

«Це незворотність нашого європейського вибору, це початок справжньої євроінтеграції. Україна буде в ЄС і НАТО», - заявив після голосування спікер ВР Андрій Парубій.

Президент Петро Порошенко перед голосуванням назвав 7 лютого історичним днем.

«Сьогодні історичний день, коли в Конституції буде закріплено як зовнішньополітичні орієнтири рух України до ЄС і НАТО. НАТО – це про безпеку, не лише про військову, а і про безпеку громадянина, безпеку на вулицях, верховенство права. Зараз у Кремлі дуже уважно спостерігають за діями Верховної Ради. Не дочекаєтесь – не буде у вас радості. І Верховна Рада сьогодні продемонструє єдність, що демонструє останні чотири роки», - сказав Порошенко.

Нагадаємо, 22 листопада 2018 року Верховна Рада попередньо схвалила законопроект №9037 про внесення змін до Конституції, які затверджують курс України в ЄС і НАТО.