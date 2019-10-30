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    Рада ратифікувала протокол про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром

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    Рада ратифікувала протокол про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром

    Ратифікацію підтримали 316 народних депутатів

    Верховна Рада підтримала за основу та в цілому законопроект №0003 «Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між урядом України і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи».

    Ратифікацію підтримали 316 народних депутатів.

    Необхідність укладення цього протоколу пояснюється тим, що в процесі переговорів із кіпрською стороною були узгоджені зміни, які необхідно внести до Конвенції з урядом Кіпру про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

    Суб’єктами виконання протоколу є Міністерство фінансів України та Державна податкова служба України.

    Як повідомлялось, 29 жовтня Рада ратифікувала угоди між урядами України та США для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунках» (FATCA).

    Верховна Рада Кіпр Державна податкова служба
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