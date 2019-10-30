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    Рада в середу розгляне законопроєкти про місцеві вибори і мораторій на суцільну вирубку лісів

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    Рада в середу розгляне законопроєкти про місцеві вибори і мораторій на суцільну вирубку лісів

    На початку Рада розгляне законопроєкти про ратифікацію договорів про попередження податкових ухилень щодо податків з Малайзією, Кіпром та Великою Британією

    Сьогодні народні депутати планують розглянути законопроєкти щодо недопущення підвищення тарифів на газ, а також про місцеві вибори. Про це йдеться в порядку денному парламенту.

    Відповідно до інформації на сайті ВРУ, 30 жовтня, на черговому пленарному засіданні другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання парламентарі планують розглянути у першому читанні законопроєкти, зокрема «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо збереження культурних цінностей)», № 2187 та «Про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу» щодо впорядкування ціноутворення та недопущення підвищення цін і тарифів на природний газ», № 1122.

    Також заплановано до розгляду законопроєкти, що стосуються вирубки та збереження лісів.

    Крім того, Рада планує розглянути у другому читанні проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві вибори» щодо врегулювання процедури ухвалення рішення партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах», № 0939.

    Серед сьогоднішніх питань також стоять проєкти законів про ратифікацію міжнародних угод між Урядом України та урядами Малайзії, Республіки Кіпр, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

    У цей день також планується розглянути проєкт постанови «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів масових заворушень в місті Одесі, що відбулись 2 травня 2014 року та спричинили тяжкі наслідки, а також неналежного виконання правоохоронними органами своїх обов'язків в частині забезпечення охорони правопорядку», №2198.

    Як повідомлялось, 29 жовтня Рада ратифікувала угоди між урядами України та США для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунках» (FATCA).

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