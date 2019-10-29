У Верховній Раді створили міжфракційне об’єднання «Новий Київ»
До складу міжфракційного об’єднання увійшли представники різних політичних сил
Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Ткаченко, який претендує на посаду голови Київської міської держадміністрації, повідомив про створення у Раді міжфракційного депутатського об’єднання «Новий Київ».
Про це Ткаченко повідомив у своєму Facebook.
«Депутати з різних фракцій підписали відповідне звернення до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, у якому повідомили про створення МДО (міжфракційне депутатське об’єднання). Різні політичні сили об’єднала спільна мета - нарешті почати змінювати стан речей у столиці та забезпечити для кожного киянина гідний рівень життя», - йдеться у повідомленні.
За словами Ткаченка, тепер члени об'єднання будуть шукати шляхи взаємодії із депутатами міської ради та працювати для того, щоб «оздоровлювати ситуацію в місті».
Нагадаємо, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.
Віталій Кличко позивається до Кабінету міністрів, прем’єр-міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської держадміністрації.
Народні депутати 3 жовтня підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком.
Мер Києва Віталій Кличко вважає, що цей законопроєкт про столицю недолугий і спрямований проти киян.
7 жовтня стало відомо, що народний депутат Олександр Ткаченко подав декларацію в НАЗК як кандидат на посаду голови Київської міської державної адміністрації.