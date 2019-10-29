У Верховній Раді створили міжфракційне об’єднання «Новий Київ»



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Члени об'єднання будуть шукати шляхи взаємодії із депутатами Київської міської ради та працювати для того, щоб «оздоровлювати ситуацію в місті»

До складу міжфракційного об’єднання увійшли представники різних політичних сил

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Ткаченко, який претендує на посаду голови Київської міської держадміністрації, повідомив про створення у Раді міжфракційного депутатського об’єднання «Новий Київ».

Про це Ткаченко повідомив у своєму Facebook.

«Депутати з різних фракцій підписали відповідне звернення до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, у якому повідомили про створення МДО (міжфракційне депутатське об’єднання). Різні політичні сили об’єднала спільна мета - нарешті почати змінювати стан речей у столиці та забезпечити для кожного киянина гідний рівень життя», - йдеться у повідомленні.

За словами Ткаченка, тепер члени об'єднання будуть шукати шляхи взаємодії із депутатами міської ради та працювати для того, щоб «оздоровлювати ситуацію в місті».

Нагадаємо, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Віталій Кличко позивається до Кабінету міністрів, прем’єр-міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської держадміністрації.

Народні депутати 3 жовтня підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що цей законопроєкт про столицю недолугий і спрямований проти киян.

7 жовтня стало відомо, що народний депутат Олександр Ткаченко подав декларацію в НАЗК як кандидат на посаду голови Київської міської державної адміністрації.