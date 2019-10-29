  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Верховній Раді створили міжфракційне об’єднання «Новий Київ»

    • Розсилка
    Члени об'єднання будуть шукати шляхи взаємодії із депутатами Київської міської ради та працювати для того, щоб &laquo;оздоровлювати ситуацію в місті&raquo; - У Верховній Раді створили міжфракційне об’єднання «Новий Київ»
    Члени об'єднання будуть шукати шляхи взаємодії із депутатами Київської міської ради та працювати для того, щоб «оздоровлювати ситуацію в місті»

    До складу міжфракційного об’єднання увійшли представники різних політичних сил

    Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Ткаченко, який претендує на посаду голови Київської міської держадміністрації, повідомив про створення у Раді міжфракційного депутатського об’єднання «Новий Київ».

    Про це Ткаченко повідомив у своєму Facebook.

    «Депутати з різних фракцій підписали відповідне звернення до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, у якому повідомили про створення МДО (міжфракційне депутатське об’єднання). Різні політичні сили об’єднала спільна мета - нарешті почати змінювати стан речей у столиці та забезпечити для кожного киянина гідний рівень життя», - йдеться у повідомленні.

    За словами Ткаченка, тепер члени об'єднання будуть шукати шляхи взаємодії із депутатами міської ради та працювати для того, щоб «оздоровлювати ситуацію в місті».

    Нагадаємо, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

    Віталій Кличко позивається до Кабінету міністрів, прем’єр-міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської держадміністрації. 

    Народні депутати 3 жовтня підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком.

    Мер Києва Віталій Кличко вважає, що цей законопроєкт про столицю недолугий і спрямований проти киян. 

    7 жовтня стало відомо, що народний депутат Олександр Ткаченко подав декларацію в НАЗК як кандидат на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

    Верховна Рада Київ депутат місцева влада політика партія Слуга народу Олександр Ткаченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ