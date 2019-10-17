Рада схвалила верифікацію пенсій та субсидій



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За документ у другому читанні проголосували 249 нардепів

Народні депутати прийняли в другому читанні законопроект №1231 про верифікацію пенсій та інших державних виплат.

За документ у другому читанні проголосували 249 депутатів.

Законопроєктом вводиться верифікація державних виплат - пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій (крім академічних), інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Верифікація держвиплат визначається як комплекс заходів щодо збору та перевірки достовірності інформації для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат.

«Верифікація державних виплат буде здійснюватися в інформаційно-аналітичній платформі (автоматизованій системі накопичення, обробки, аналізу інформації, отриманої від суб'єктів надання інформації) шляхом застосування комплексу заходів щодо збору, проведення аналізу і порівнянню параметрів інформації, а також виявлення невідповідності даних в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних», - зазначалося у пояснювальній записці.