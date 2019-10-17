Доноси повертаються. Нардепи ухвалили скандальний закон про викривачів



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Майже повним складом за проголосували дві фракції: «слуги» і нардепи з «Голосу».

«Слуги» підтримали повернення до радянської практики

Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт щодо викривачів корупції.

Під час розгляду у другому читанні пролунало чимало пропозицій щодо правок, однак їх усі профільний комітет в особі заступника його голови Галини Янченко, нардепа від «Слуги народу», відхилив, а відтак, монобільшість теж не підтримала.

Майже повним складом за проголосували дві фракції: «слуги» і нардепи з «Голосу».

«Слуги» підтримали повернення до радянської практики доносів

Так, першим питанням сьогодні став у другому читанні законопроєкту №1010 «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції». Документ, зокрема, пропонує доповнити закон «Про запобігання корупції» статтею «Винагорода викривачу», яка передбачає, що право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір якого у п'ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.Розмір винагороди планується визначати судом у межах 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину.

Передбачається три способи повідомлення про можливу корупцію: уповноваженому органу на роботі; за допомогою ЗМІ і громадських об'єднань; захищений анонімний канал повідомлення даних НАЗК.

Не має права на винагороду особа, яка повідомила про злочин у рамках угоди у кримінальному провадженні або є співучасником корупційного діяння, а також якщо людина мала можливість повідомити про корупцію у межах службових повноважень - їй також не виплатять гроші.

Якщо про один злочин повідомили кілька осіб, винагорода розподіляється між ними з урахуванням важливості інформації.

Відповідно до законопроекту, викривачі та їхні близькі перебувають під захистом держави.