Рада не підтримала жодної з розглянутих 189 правок до законопроєкту щодо діяльності органів суддівського управління



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Раді залишилось розглянути ще 141 правку з 330 до до законопроєкту №1008 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління»

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков після відкриття вечірнього засідання надав слово Голові Комітету з питань правової політики Ірині Венедіктовій. Доповідачка зазначила, що у законопроєкті №1008, який розглядається, мова йде про зміну моделі.

Венедіктова навела деякі дані щодо кількості суддів у Верховних судах інших країн: у США - 9 суддів Верховного Суду, у Великобританії - 12, у Канаді - 9, у Японії - 15, Швейцарії - від 35 до 45, Польщі - 72, Чехії -35, Латвії - 36, Грузії - 28 суддів Верховного суду.

«Якщо ми зараз говоримо про те, що у Верховному суді зараз знаходиться 77 тисяч справ і ми бачили, що більше ніж 12 правок є стосовно кількості суддів Верховного суду. Ви хоч одну правку бачили щодо збільшення? Якщо ми говоримо безпосередньо про ефективність, про справедливість, про швидкість, тоді ті, хто подавав правки: чому вони пропонували 300 суддів Верховного суду, 400 і 500. Ви говорили про те, щоб залишити так як є. А залишити як є - це не доступ до правосуддя. Це несправедливе і неефективне правосуддя. Тому треба змінювати моделі. А змінювати моделі можна через касаційні фільтри і через зміну підходів», - зазначила вона.

Народні депутати продовжили розгляд правок до законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування №1008.

Всього було розглянуто 189 правок з 330 порівняльної таблиці законопроекту. Жодна із правок, які ставилися на голосування, не була підтримана. Розгляд правок буде продовжено на наступному засіданні.

Тож народним обранцям залишилось розглянути ще 141 правку.

Зазначимо, що у вівторок народні депутати ухвалили тільки одне рішення - внесли зміни до порядку денного другої сесії Верховної Ради.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив вечірнє засідання.

Як повідомлялось, Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок мала розглянути в цілому законопроєкт №1008 про надання повноважень Вищій раді правосуддя призначати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів і скорочення кількості членів ВККС із 16 до 12.

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