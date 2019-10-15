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    Народні депутати у вівторок ухвалили тільки одне рішення

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    Народні депутати у вівторок ухвалили тільки одне рішення

    Нардепи внесли зміни до порядку денного другої сесії Верховної Ради

    У вівторок народні депутати ухвалили тільки одне рішення - внесли зміни до порядку денного другої сесії Верховної Ради.

    Як повідомлялось, парламентарії також почали розглядати у другому читанні президентський законопроєкт №1008 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування». На момент закриття засідання нардепи розглянули 189 поправок до законопроєкту з 330.

    Тож народним обранцям залишилось розглянути ще 141 правку.

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив вечірнє засідання.

    Як повідомлялось, Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок мала розглянути в цілому законопроєкт №1008 про надання повноважень Вищій раді правосуддя призначати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів і скорочення кількості членів ВККС із 16 до 12. 

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