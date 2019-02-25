Рада у четвер розгляне «захмарні» нарахування за газ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українці отримали платіжки за газ із завищеними сумами

Парламент може вирішити проблему з платіжками за газопостачання на цьому тижні

Верховна Рада у четвер планує розглянути проект постанови про вжиття заходів для припинення необґрунтованого нарахування платежів за природний газ.

Про це сказав спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час засідання Погоджувальної ради.

«Попереднього тижня ми домовлялися про створення робочої групи з підготовки постанови про вжиття заходів для припинення необґрунтованого нарахування платежів за природний газ побутовим споживачам», - сказав Парубій.

За його словами, ця постанова була підготовлена апаратом Верховної Ради у взаємодії з комітетами.

«У четвер проект постанови був розданий усім представникам фракцій, які були на Погоджувальній раді. І ми домовилися, що сьогодні голови фракцій після ознайомлення підпишуть цей документ. Відповідно у середу буде можливість розглянути його на комітеті і в четвер його проголосувати», - зазначив Голова ВР.

Зазначимо, що у Верховній Раді 7 лютого домовилися створити робочу групу з представників фракцій, яка займатиметься перевіркою обґрунтування тарифів.

Раніше міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що народні депутати повинні розібратися із прийняттям закону №2260 про зміну порядку встановлення лічильників і вирішити проблему з донарахуваннями населенню за споживання газу.

Також у січні міністр соцполітики заявив, що платіжки з завищеними тарифами на газ, які прийшли споживачам у січні, є незаконними, платити за ними не потрібно.

Також нагадаємо, що цього тижня Рада розгляне законопроект про мову та питання нацбезпеки.

Читайте також: