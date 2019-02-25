Цього тижня Рада розгляне законопроект про мову та питання нацбезпеки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські парламентарі мають попереду напружений робочий тиждень Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У вівторок нардепи візьмуться за президентський законопроект про допуск іноземних військовослужбовців в Україну

Верховна Рада планує в четвер почати розгляд законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної № 5670-д. Про це свідчить план роботи ВРУ на 26 лютого - 1 березня.

У вівторок, 26 лютого, депутати продовжать розгляд законопроекту про штрафи за хостели в багатоповерхівках (документ почали обговорювати наприкінці минулого пленарного четверга, але голосування не відбулося).

Потім нардепи розглянуть у другому читанні законопроект про посилення соціальної захищеності жертв політичних репресій.

Після цього в плані роботи - блок питань нацбезпеки та оборони, зокрема позначений як невідкладний президентський законопроект про допуск іноземних військовослужбовців до України для участі в багатонаціональних навчаннях у 2019 році.

Планується розгляд у першому читанні основного та альтернативного проектів, спрямованих на безперебійне постачання електроенергії місцевим комунальним підприємствам за встановленими тарифами.

Можливо, цього разу парламент врегулює діяльність Державного бюро розслідувань.

У першому читанні на розгляді чотири варіанти законопроекту про посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства.

Окрім того, Раді пропонують внести зміни до КПК щодо заочного розслідування, про це раніше просив генпрокурор Юрій Луценко.

На розгляді депутатів - проект постанови «про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборчий період 2019 року».

План роботи на вівторок містить низку законодавчих актів, до яких у нардепів уже тривалий час не доходять руки: поводження з радіоактивними відходами, із побутовими відходами; призначення позачергових виборів сільських та селищних голів, перейменування низки сіл.

Середа, 27 лютого, має стати днем ратифікацій. У порядку денному - ратифікація меморандуму з Австрією про взаємний доступ на ринки праці членів сімей працівників дипломатичних представництв та консульських установ.

Рада планує ратифікувати протоколи із Туреччиною та Великою Британією щодо уникнення подвійного оподаткування, а також угоду з Катаром на цю саму тему.

Парламент матиме нагоду висловити свою позицію щодо приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження фильмів Eurimages.

Депутати мають намір ратифікувати договори з Аргентиною про взаємну правову допомогу в кримінальних справах та передачу засуджених.

Законопроект про ліквідацію Нацкомфінпослуг у другому читанні також у плані роботи.

У другій половині дня депутати працюватимуть у комітетах, фракціях і групах .

У четвер, 28 лютого, народні депутати планують розпочати роботу з двох законопроектів у першому читанні - євроінтеграційних змін до Митного кодексу та щодо доступу НАЗК до необхідної інформації.

Далі на розгляді - питання культури, у тому числі законопроект про мову в другому читанні.

Після цього - блок екологічних законопроектів, зокрема щодо викидів парникових газів.

Уже кілька разів потрапляли до плану роботу на тиждень президентський невідкладний та депутатський альтернативний законопроекти про адвокатуру та адвокатську діяльність.

У порядку денному також проект закону про ідентифікацію та реєстрацію тварин.

Можливо, цього разу нардепи ратифікують угоду зі США щодо відкриття інформації про рахунки американців в Україні (застосування закону Сполучених Штатів FATCA).

У планах на четвер - розгляд урядового законопроекту про право подавати заяви про шлюб, розлучення тощо в електронному вигляді, а також скорочення строків розгляду документів.

Також запланували ще один блок питань нацбезпеки, зокрема про соціальні гарантії для військовослужбовців.

У п’ятницю, 1 березня, традиційно відбудеться Година запитань до уряду, також зачитають депутатські запити.

Джерело: 112 Україна