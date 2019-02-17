МВФ готовий до переговорів про зниження ціни на газ для українців, – Олексій Рябчин



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Рябчин: Співпраця із МВФ є «найкращим маркером для інвесторів з усього світу»

Депутат «Батьківщини» висловив впевненість, що МВФ не хоче, аби Україна була їхньою історією неуспіху

Міжнародний валютний фонд готовий обговорювати нові умови співробітництва з Україною, які передбачатимуть зниження ціни на газ для населення. Про це в ефірі каналу «Наш» заявив народний депутат від «Батьківщини» Олексій Рябчин, коментуючи Мюнхенську зустріч Юлії Тимошенко та Крістін Лагард.

«Те, що ця зустріч відбулася, – є дуже потужним сигналом, що МВФ готовий вести перемовини і про зниження ціни на газ, і про інші умови траншів», – цитує депутата прес-служба партії.

За словами політика, співпраця із МВФ є «найкращим маркером для інвесторів з усього світу».

Команда Тимошенко завжди декларувала готовність продовжувати співробітництво із фондом, однак на умовах, які враховуватимуть реальний стан економіки та рівень доходів людей.

«Те, що зараз людей загнали в бідність та зубожіння, що у нас не розвивається економіка, мені здається, МВФ також розуміє і не хоче, аби Україна була їхньою історією неуспіху», – наголосив Рябчин.

Він нагадав, що перед зустріччю із Крістін Лагард, під час Українського ланчу в Мюнхені, Юлія Тимошенко заявила, що розпочинає як кандидат у президенти перемовини із МВФ щодо нових умов кредитування.

Лідер «Батьківщини» висловила впевненість, що їй вдасться переконати фонд у доцільності зниження тарифів для населення щонайменше вдвічі, яке нова влада планує здійснити одразу після інавгурації.