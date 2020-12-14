Рада у вівторок розгляне закони про відновлення повноважень НАЗК

Раніше Комітет рекомендував Раді підтримати законопроєкт, який повертає повноваження НАЗК

Верховна Рада у вівторок, 15 грудня, розгляне законопроєкти про відновлення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції. Робота відомства була заблокована рішенням Конституційного суду України.

Про це у ході засідання погоджувальної ради парламенту заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

«Ці законопроекти будуть розглядатися завтра. Це законопроєкти, повязані з діяльністю НАЗК із врахуванням тих позицій, які були зазначені у рішенні КСУ 27 жовтня. Наскільки я розумію, достатньо компромісну позицію займають усі фракції й групи. Я сподіваюсь, що ми також ефективно зможемо розглянути це питання завтра перед бюджетом», - заявив глава парламенту.

10 грудня Антикорупційний комітет Верховної Ради підтримав і рекомендував парламенту прийняти законопроєкт, який повертає повноваження НАЗК, скасовані рішенням Конституційного суду.

Проєкт закону передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім того, парламентарі підтримали законопроєкт №4471 про особливості складання протоколу щодо суддів.

Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити обидва законопроєкти за основу і в цілому.

Раніше повідомлялося, що Разумков очікує прийняття закону про НАЗК до п’ятниці.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

10 грудня Венеційська комісія озвучила нові рекомендації щодо конституційної кризи. Зокрема, комісія радить Україні змінити закон про Конституційний суд.







