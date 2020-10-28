Конституційний суд оприлюднив рішення про скасування статті про недостовірне декларування документ



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Судді КСУ прийнял скандальне рішення щодо повноважень НАЗК та відповідальності за незаконне збагачення

Рішення є остаточним і не може бути оскаржене

З'явився текст рішення Конституційного суду про скасування статті про недостовірне декларування. Таке рішення 27 жовтня винесла Велика палата КСУ.

Рішення є остаточним і не може бути оскаржене.

«Системно-функціональний аналіз повноважень та прав Національного агентства з питань запобігання корупції дає підстави стверджувати про наділення його контрольними функціями, що мають прямий і безпосередній вплив на судову гілку влади, зокрема на суддів системи судоустрою та суддів Конституційного суду України при виконанні (здійсненні) функції правосуддя або конституційного контролю», - вказано у документі.

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КСУ дійшов висновку про неконституційність окремих положень закону №1700, що стосуються повноважень НАЗК у частині контролю виконавчої влади над судовою гілкою влади, а саме:

особливостей врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

обліку та оприлюднення декларацій,

контролю та перевірки декларацій,

встановлення своєчасності подання декларацій,

повної перевірки декларацій,

моніторингу способу життя суб'єктів декларування,

додаткових заходів здійснення фінансового контролю,

відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Нагадаємо, 28 жовтня судді Конституційного суду поскаржились Зеленському на тиск з боку антикорупційних органів.

Напередодні НАЗК заявило про конфлікт інтересів суддів Конституційного суду, які винесли рішення щодо антикорупційних норм. Агентство виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Ірини Завгородньої і Сергія Головатого.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 ККУ, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що рішення Конституційного суду проти антикорупційної інфраструктури можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Згодом в Офісі президента заявили, що Володимир Зеленський обов’язково використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

Як відомо, у серпні 2020 року до Конституційний суд було направлене подання 47 народних депутатів щодо конституційності положень законів, які складають так звану антикорупційну платформу. Мова про електронне декларування, спецконфіскацію і оновлену ст. 368-5 ККУ, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Зокрема, парламентарії оскаржили окремі положення законів «Про запобігання корупції», «Про прокуратуру», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про Державне бюро розслідувань», «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Кримінального і Цивільного процесуального кодексів.