Разумков очікує прийняття закону про НАЗК до п’ятниці

На наступному тижні парламент розгляне питання корупції суддів і електронного декларування

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розраховує, що парламент на найближчому тижні, з 15 до 18 грудня, розгляне законопроект № 4470 про відновлення повноцінної роботи Національного агентства з питань запобігання корупції і законопроект № 4471 про особливості складання адмінпротоколів щодо корупції суддів. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на інтерв’ю спікера каналу Україна-24.

«Була створена робоча група, вона дійсно працює над трьома питаннями, одне з яких вже вирішено – це законопроект про електронне декларування. Він був проголосований минулого тижня в стінах парламенту. Другий аспект – це питання, пов'язані з врегулюванням роботи НАЗК, з тими висновками, які були зроблені Конституційним судом. І також є два законопроекти, зареєстровані профільним комітетом, і я сподіваюся, що на цьому тижні вони будуть проголосовані», – сказав голова Верховної Ради.

Ще одним важливим питанням і «найбільш конверсійним для дискусії при врегулюванні конституційної кризи, з його слів, є створення умов, які дозволили б «усім рухатися в рамках закону», тобто прийняття закону про регламент Конституційного суду. Він наголосив, що оскільки парламент «живе за такими правилами, і інші теж повинні жити за такими правилами».

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.



Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.



У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/kriza-z-ksu-radi-rekomenduyut-vidnoviti-povnovazhennya-nazk-723699.html

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.



Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.



У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/kriza-z-ksu-radi-rekomenduyut-vidnoviti-povnovazhennya-nazk-723699.html

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.



Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.



У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/kriza-z-ksu-radi-rekomenduyut-vidnoviti-povnovazhennya-nazk-723699.html

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

10 грудня Венеційська комісія озвучила нові рекомендації щодо конституційної кризи. Зокрема, комісія радить Україні змінити закон про Конституційний суд.